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Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 14:00

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: 20.000 öğretmen atama başvurusu başladı! Nereden yapılır, şartlar neler?

Son dakika haberi: MEB'den yapılan açıklamaya göre 20.000 öğretmen atamaları gerçekleşecek. 'Öğretmen atama başvuru tarihi ne zaman' sorusu yanıt buldu. Başvurular bugün başladı. Öğretmen atama başvuru şartları neler, nereden yapılır? İşte tüm detaylar...

AA
ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: 20.000 öğretmen atama başvurusu başladı! Nereden yapılır, şartlar neler?

Son dakika haberi: 20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı. MEB, öğretmen atamaları için başvuru şartlarını, nereden yapılacağına dair detayları duyurdu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: 20.000 öğretmen atama başvurusu başladı! Nereden yapılır, şartlar neler?

20.000 ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, bugünden itibaren 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamda alınacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: 20.000 öğretmen atama başvurusu başladı! Nereden yapılır, şartlar neler?

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ön başvurularını, "ilkatama.meb.gov.tr" adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Başvuracak adayların, 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekecek.

Sözlü sınava girmek için başvurusu onaylananlardan belirlenen puan türlerinin sonuçlarına göre, her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: 20.000 öğretmen atama başvurusu başladı! Nereden yapılır, şartlar neler?

Sözlü sınav giriş belgeleri, 1 Haziran'da Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak ve adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'nda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacak.

Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür alanıyla ilgili, konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütülecek. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğrenecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: 20.000 öğretmen atama başvurusu başladı! Nereden yapılır, şartlar neler?

SÖZLÜ SINAV ESNASINDA KAMERA KAYDI ALINACAK

Adayların sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak.

Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru-cevap kağıdına el yazısı ile yazarak imzalayacak.

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