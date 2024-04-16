Palamut üzdü hamsi sevindirdi

TRABZONLU BALIKÇILAR HAMSİ AVINDAN MEMNUN
Av sezonunun sona ermesiyle Trabzon Yoroz mevkisindeki balıkçılıklar da ağlarını topladı.
Balıkçı Muhammet Ali Bozoklu, baba mesleği balıkçılığa 15 yıl önce başladığını belirtti.
Av sezonunun artık sona erdiğini anımsatan Bozoklu, bu sezon palamuttan değil ancak hamsiden yana iyi bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.
Bozoklu, hamsinin bu sene Karadeniz'de oldukça bol olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bu sene sezonumuz iyiydi ama kimisi çok kimisi az kazandı. O da rızık diyelim. Şimdiden gelecek sezon için hazırlıklara da başladık. Teknenin bakımı, tamiratı gibi şeylerle uğraşıyoruz. Yani hiç boş yok, 7/24, yaz kış çalışıyoruz. Meşakkatli iş ama çok şükür uğraşıyoruz. İşimizden memnunuz, şikayetçi değiliz."
Sezonun sona ermesiyle ağ onarımına başlayan Yusuf Bayar ise genel itibarıyla iyi bir av sezonu geçirdiklerini ifade etti.