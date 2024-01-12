Petrol direnç seviyesine tırmanıyor! Akaryakıt fiyatları için son durum ne? 12 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROL JEOPOLİTİK RİSKLERLE YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, İran destekli grup tarafından kullanılan bir dizi hedefe yönelik saldırıların başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. ABD'li yetkililer, radar bölgelerinin ve füze rampalarının vurulduğunu söyledi. Küresel gösterge Brent ham petrolü, yatırımcıların saldırıların Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya yol açıp açmayacağını ölçmeye çalışmasıyla yüzde 2,5 artışla varil başına 79 doların üzerine çıktı.

Husiler, ABD öncülüğündeki deniz kuvvetlerinin varlığına rağmen bu hafta başında Kızıldeniz'deki gemilere yönelik bugüne kadarki en büyük saldırısını başlatmıştı. Bu, Washington'un misilleme uyarılarına yol açtı. İran ayrıca perşembe günü Umman açıklarında bir tankere el koydu ve durum daha da kötüleşti.

Husiler son iki aydır neredeyse her gün gemilere füze fırlatıyor ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını sonlandırıncaya kadar pes etmeyeceklerini açıkladılar.