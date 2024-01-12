Petrol direnç seviyesine tırmanıyor! Akaryakıt fiyatları için son durum ne? 12 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

CİTİ, ARZ FAZLASI ENDİŞESİYLE 2024 VE 2025 İÇİN BRENT FİYAT GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRDÜ
Citi Research, arz fazlası endişelerini gerekçe göstererek bu yıl ve 2025 için Brent fiyat tahminlerini düşürdü, ancak OPE+ küresel petrol piyasalarını "ince bir dengede" tuttuğu için fiyatların 2024'te varil başına 70 doların üzerinde kalmaya devam edeceğini savundu.
Citi, 2024 Brent fiyat tahminini 1 dolar düşürerek varil başına 74 dolara ve 2025 tahminini 10 dolar düşürerek varil başına 60 dolara indirdi, ancak Kızıldeniz'deki son hareketliliğin Orta Doğu'da daha fazla gerginliğe neden olmasının risk priminde kısa vadeli yukarı yönlü bir etki yaratabileceğini vurguladı.
ICE'de vadeli Bret şu sıralarda yüzde 11,69 artışla varil başına 78,71 dolar civarında işlem görürken, NYMEX'de ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü yüzde 1.81 artışla 73,32 dolar civarında işlem görüyor.