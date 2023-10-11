Petrol fiyatları ‘Aksa Tufanı’ ile yükseliyor! Akaryakıt fiyatları son durum: 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler…Akaryakıt fiyatları için geçtiğimiz hafta petrol fiyatları tarafında yaşanan kayıplarla peş peşe indirimler gelmişti. Bu hafta Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu ile petrol fiyatları yükselişe geçti. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimali petrol piyasasında risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor. Artan petrol fiyatları, küresel bazda enflasyon endişesinin artmasına neden oluyor. Aksa Tufanı operasyonu sonrası 88,15 dolara yükselen petrol fiyatları, şu an 87,30 dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki bu gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatları için yeni gelişmeler var mı? Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları cephesinde gelen indirimlerle benzin fiyatı 34 TL'nin, motorin fiyatları da 38 TL'nin altına geriledi. Peki haftanın üçüncü gününde benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? Petrol fiyatları cephesindeki son dakika gelişmeleri neler? İşte 11 Ekim 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları listesi ve detaylar…