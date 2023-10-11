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Haberler Fotohaber Petrol fiyatları ‘Aksa Tufanı’ ile yükseliyor! Akaryakıt fiyatları son durum: 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 10:42

Petrol fiyatları ‘Aksa Tufanı’ ile yükseliyor! Akaryakıt fiyatları son durum: 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler...Akaryakıt fiyatları tarafında, gerileyen petrol fiyatları ile geçtiğimiz hafta art arda indirimler geldi. Akaryakıt fiyatları için gelen indirimlerin ardından benzin fiyatı 2 kez, motorin fiyatları 1 kez düştü. Akaryakıt fiyatları cephesinde yaşanan düşüşler sonrası benzin fiyatı 34 TL'nin altına, motorin fiyatları 38 TL'nin altına geriledi. "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası yükselişe geçen petrol fiyatları, bu hafta İsrail ile Hamas arasındaki savaş ve Suudi Arabistan'ın piyasa istikrarının sağlanmasına yardımcı olma sözü vermesiyle yükselişinin büyük bölümünü koruyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları tarafında piyasadaki son dakika gelişmeleri neler? İşte 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri....

Petrol fiyatları ‘Aksa Tufanı’ ile yükseliyor! Akaryakıt fiyatları son durum: 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler…Akaryakıt fiyatları için geçtiğimiz hafta petrol fiyatları tarafında yaşanan kayıplarla peş peşe indirimler gelmişti. Bu hafta Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu ile petrol fiyatları yükselişe geçti. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimali petrol piyasasında risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor. Artan petrol fiyatları, küresel bazda enflasyon endişesinin artmasına neden oluyor. Aksa Tufanı operasyonu sonrası 88,15 dolara yükselen petrol fiyatları, şu an 87,30 dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki bu gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatları için yeni gelişmeler var mı? Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları cephesinde gelen indirimlerle benzin fiyatı 34 TL'nin, motorin fiyatları da 38 TL'nin altına geriledi. Peki haftanın üçüncü gününde benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? Petrol fiyatları cephesindeki son dakika gelişmeleri neler? İşte 11 Ekim 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları listesi ve detaylar…

Petrol fiyatları ‘Aksa Tufanı’ ile yükseliyor! Akaryakıt fiyatları son durum: 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

PETROL FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Suudi Arabistan ve Rusya'nın temmuz itibarıyla uyguladıkları gönüllü petrol üretimi kesintilerini yıl sonuna kadar sürdüreceklerini yinelemelerine karşın dünya genelinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama belirtileri ve ABD'de petrol stoklarının son 2 ayda ilk kez artış göstermesi petrol fiyatları için sert düşüşe neden oldu.

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Petrol fiyatları ‘Aksa Tufanı’ ile yükseliyor! Akaryakıt fiyatları son durum: 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

PETROL FİYATLARI TOPARLANIYOR MU?

Brent petrol varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, yeni haftaya yükselişle başladı. Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu ardından 88,15 dolara yükseldi. Şu an ise 87,85 dolar seviyelerinde seyrediyor. Dün gün içinde 86,25 dolara kadar gerileyen brent petrol, gün sonunda kayıplarının büyük bir kısmını telafi ederek, günü yüzde 87,1 dolardan tamamladı. Brent petrol varil fiyatı yeni güne ise yüzde 0,2 artışla başlayarak 87,3 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi petrol fiyatları cephesindeki etkisini sürdürüyor.

Petrol fiyatları ‘Aksa Tufanı’ ile yükseliyor! Akaryakıt fiyatları son durum: 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,92 TL'LİK İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları için geçtiğimiz hafta 2,92 TL'lik indirim geldi. Motorin fiyatları için yeni indirim, zam beklenmiyor.

Petrol fiyatları ‘Aksa Tufanı’ ile yükseliyor! Akaryakıt fiyatları son durum: 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN 3,27 TL'LİK İNDİRİM GELDİ

Benzin fiyatı için geçtiğimiz hafta toplam 3,27 TL'lik indirim geldi. Benzin fiyatı için yeni indirim, zam beklenmiyor.

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