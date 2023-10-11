Petrol fiyatları ‘Aksa Tufanı’ ile yükseliyor! Akaryakıt fiyatları son durum: 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler...Akaryakıt fiyatları tarafında, gerileyen petrol fiyatları ile geçtiğimiz hafta art arda indirimler geldi. Akaryakıt fiyatları için gelen indirimlerin ardından benzin fiyatı 2 kez, motorin fiyatları 1 kez düştü. Akaryakıt fiyatları cephesinde yaşanan düşüşler sonrası benzin fiyatı 34 TL'nin altına, motorin fiyatları 38 TL'nin altına geriledi. "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası yükselişe geçen petrol fiyatları, bu hafta İsrail ile Hamas arasındaki savaş ve Suudi Arabistan'ın piyasa istikrarının sağlanmasına yardımcı olma sözü vermesiyle yükselişinin büyük bölümünü koruyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları tarafında piyasadaki son dakika gelişmeleri neler? İşte 11 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri....