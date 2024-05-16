Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
08:43
Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni dönem başladı. Dün bayilerde EPDK kararının yürürlüğe girmesiyle aynı tür akaryakıt fiyatları eşitlendi. Bununla beraber benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, piyasadaki son gelişmeleri fiyatlayarak 83 doların üstünü gördü. Peki neler yaşandı? Söz konusu artış akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? 16 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?