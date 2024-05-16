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Haberler Fotohaber Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:43

Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni dönem başladı. Dün bayilerde EPDK kararının yürürlüğe girmesiyle aynı tür akaryakıt fiyatları eşitlendi. Bununla beraber benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, piyasadaki son gelişmeleri fiyatlayarak 83 doların üstünü gördü. Peki neler yaşandı? Söz konusu artış akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? 16 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 81 ildeki 13 bin bayide güncellendi. Benzin ve mazot fiyatı için artık birden fazla fiyat olmayacak. Öte yandan akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan Brent petrol, arz endişeleriyle yükselirken ABD'den gelen haber akışları yükselişi güçlendirdi. Peki söz konusu gelişmeler benzin ve motorin fiyatları için indirim, zam getirdi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Mazot ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT'teki yükseliş ve dün yürürlüğe giren EPDK kararı sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor. İndirim, zam var mı diye aratan araç sahipleri akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan Brent petrolde yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor. İşte petrolde yaşanan son gelişmeler ile İstanbul, İzmir, Ankara'daki güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

BRENT PETROL YÜKSELİŞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talep artarken Kanada'daki yangınların arz kesintilerine yol açabileceği endişesi petrol fiyatlarını yükseltmişti. Dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası petrol fiyatları yükselişini güçlendirerek 83 doları aştı.

Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

KANADA'DAKİ ORMAN YANGINLARI ARZ KESİNTİSİNE NEDEN OLABİLİR

Kanada'daki orman yangınlarının ülkenin önemli petrol üretim noktalarına yaklaştıkça arz kesintilerine neden olabileceği endişesi fiyatları yükseltiyor.

Geçen yıl Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle günlük 300 bin varil üretim kesintisi olmuştu.

Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

JEOPOLİTİK RİSKLER DEVAM EDİYOR

Orta Doğu ve Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların da küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği beklentisi petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Dün, Yemen'de İran destekli Husiler'in Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurmasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

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