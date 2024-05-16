Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Mazot ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT'teki yükseliş ve dün yürürlüğe giren EPDK kararı sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor. İndirim, zam var mı diye aratan araç sahipleri akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan Brent petrolde yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor. İşte petrolde yaşanan son gelişmeler ile İstanbul, İzmir, Ankara'daki güncel benzin ve motorin fiyatları...