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Haberler Fotohaber Petrolde 'Kızıl' endişe büyüyor! Gözler akaryakıt fiyatları tarafına çevrildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:22

Petrolde 'Kızıl' endişe büyüyor! Gözler akaryakıt fiyatları tarafına çevrildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, petrol piyasasında yaşanan gelişmelerle değişiyor. Petrolde 'Kızıldeniz' endişesi büyürken araç sahipleri gözlerini benzin ve mazot fiyatı için sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çevirdi. Peki akaryakıt fiyatları cephesinde indirim, zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Petrolde ’Kızıl’ endişe büyüyor! Gözler akaryakıt fiyatları tarafına çevrildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Petrolde hareketli günler yaşansa da akaryakıt fiyatları tarafında sakin günler devam ediyor. Orta Doğu'da artan gerginlik petrol fiyatlarının kısmi artışını desteklerken gelen haber akışları benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafına yansıdı mı araç sahipleri tarafından sorgulanıyor.

Petrolde ’Kızıl’ endişe büyüyor! Gözler akaryakıt fiyatları tarafına çevrildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Araç sahipleri araştırıyor. Konuyla ilgili sektör temsilcilerinden bir cevap geldi mi? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan petrolde son gelişmeler neler? Petrol talebine yönelik ipucu verecek verilerle birlikte tüm gelişmeler...

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Petrolde ’Kızıl’ endişe büyüyor! Gözler akaryakıt fiyatları tarafına çevrildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

GÖZLER ABD VE ÇİN'DEN GELECEK EKONOMİK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Petrol fiyatları, bu hafta dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'den gelecek ekonomik veriler öncesinde temkinli bir yol izliyor. Açıklanacak verilerin söz konusu ülkelerde ekonomik hareketlilik ve petrol talebine yönelik daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.

Petrolde ’Kızıl’ endişe büyüyor! Gözler akaryakıt fiyatları tarafına çevrildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Küresel petrol kaynaklarının çoğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da artan gerginlik petrol fiyatlarının kısmi artışını destekliyor. Geçen hafta ABD ve İngiliz savaş uçaklarının, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye yollarına yönelik devam eden saldırılarına cevaben Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Petrolde ’Kızıl’ endişe büyüyor! Gözler akaryakıt fiyatları tarafına çevrildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

KIZILDENİZ'DE GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Saldırılara yönelik görüşlerini bildiren ABD Başkanı Joe Biden, gerektiğinde ABD halkını ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Yemen'deki Husilere yönelik ABD ile hava saldırıları gerçekleştirmelerine ilişkin "Gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız" ifadesini kullandı.

ABD ordusu, Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de 27 saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise İsrail'e karşı askeri operasyonlarına ve İsrail gemilerinin Kızıldeniz'den geçişini engellemeye devam edeceklerini açıkladı.

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