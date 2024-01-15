Petrolde ’Kızıl’ endişe büyüyor! Gözler akaryakıt fiyatları tarafına çevrildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Araç sahipleri araştırıyor. Konuyla ilgili sektör temsilcilerinden bir cevap geldi mi? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan petrolde son gelişmeler neler? Petrol talebine yönelik ipucu verecek verilerle birlikte tüm gelişmeler...