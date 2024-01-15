Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:22
Petrolde 'Kızıl' endişe büyüyor! Gözler akaryakıt fiyatları tarafına çevrildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, petrol piyasasında yaşanan gelişmelerle değişiyor. Petrolde 'Kızıldeniz' endişesi büyürken araç sahipleri gözlerini benzin ve mazot fiyatı için sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çevirdi. Peki akaryakıt fiyatları cephesinde indirim, zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?