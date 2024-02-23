Piyasalarda Nvidia rüzgarı esti! Zirveler tazelendi

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in martta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 23, haziranda başlama ihtimali de 60 ile fiyatlanıyor.
Bununla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'te bulunurken, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,9'da seyrediyor.
Yükseliş eğilimini üst üste 7'inci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre 0,1 yükselişle 2 bin 26 dolardan alıcı buluyor.
Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edilirken, dün Brent petrolün varil fiyatının günü yüzde 0,4 artışla 82,7 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 82,4 dolardan işlem görüyor.