Raylı sistemlerde yerli dönem! Bakan Uraloğu açıkladı: Projeler Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak

2023 YILINDA 'YERLİ VE MİLLİ PROJELERİMİZİ' HAYATA GEÇİRDİK



Tüm projelerde 'yerlilik ve millilik' hususunu ön planda tuttuklarını ifade eden Uraloğlu, "2023 yılı Nisan ayında ilk 'Milli Elektrikli Tren Setleri'mizi hizmete aldığımız, Eylül ayında yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı raylara indirdiğimiz ve şimdi de Halkalı- İstanbul Havalimanı- Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak ilk sürücüsüz yerli metro setimizi teslim alarak taçlandırdığımız bir yıl oldu. 2023 yılında Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir başlangıç yaparak yerli aracımız TOGG'a kavuştuğumuz gibi yerli ve milli sürücüsüz metro setlerimize de kavuştuk." şeklinde konuştu.