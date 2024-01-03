Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
14:15
Raylı sistemlerde yerli dönem! Bakan Uraloğu açıkladı: Projeler Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'na raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururununu yaşadıklarını belirterek, Türkiye'nin saatte 160 km hıza sahip 'Yeni Sakarya' ismini verilen ilk 'Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti' Projesinde, 2 prototip setin tamamlanarak hizmete sunulduğunu, seri üretime başlandığını ve 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlamayı planladıklarını kaydetti.