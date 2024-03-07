Reklam SMS’leri vatandaşları bezdirdi: Veri sızıntısını kabul etmişti: Nedeni ’Getir’ mi?

EV TELEFONLARI, CEP TELEFONU VE E-POSTA ADRESLERİ...

Vatandaşlar, günün her saatinde cep telefonlarına ve elektronik posta adreslerine gelen reklam içerikli mesajların yanı sıra ev telefonlarından da aranmaya başladı. Birçok vatandaş bu durumun çok büyük rahatsızlık kaynağı olduğunu ifade etti.

UZMANLAR UYARDI: SEBEBİ KULLANICI BİLGİLERİNİN SIZMASI

Bilgi güvenliği uzmanları, bu tür reklam içeriklerinin vatandaşın kullanıcı bilgilerine sahip olan büyük şirketlerin yeterli veri güvenliği sağlayamaması sonucu oluştuğuna dikkat çekiyor. Vatandaşın adresi, telefonu ve e-posta adreslerinin 3. taraf kişilerin eline geçmesi ve bunların reklam-pazarlama yapacak şirketlere satılması rahatsız edici reklam içeriklerinin kaynağını oluşturuyor.