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Giriş Tarihi: 07.03.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 12:35

Reklam SMS'leri vatandaşları bezdirdi: Veri sızıntısını kabul etmişti: Nedeni 'Getir' mi?

Özellikle son 1 yılda giderek artan şekilde vatandaşlar cep telefonlarına, e-posta adreslerine veya doğrudan aramalarla reklam içerikleriyle rahatsız ediliyor. Geçtiğimiz yıl Getir ve bünyesinde yer alan BiTaksi kullanıcılarının bilgilerinin çalındığı kamuoyuna yansımıştı. Uzmanlar bu tür veri sızıntılarının 'Hacker'lar tarafından satıldığına dikkat çekiyor.

Reklam SMS’leri vatandaşları bezdirdi: Veri sızıntısını kabul etmişti: Nedeni ’Getir’ mi?

Yerel seçimler yaklaşırken reklam-pazarlama amaçlı ev-mobil telefonlarına gelen çağrılar, kısa mesajlar ve e-postalar tüketicilerin en çok şikâyetçi oldukları konular arasında başı çekiyor. Uzmanlar bu tür durumların genellikle vatandaşların 'Kullanıcı bilgileri'ni barındıran büyük şirketlerin veri güvenliğini yeterince sağlamaması sonucu oluştuğuna dikkat çekiyor.

Reklam SMS’leri vatandaşları bezdirdi: Veri sızıntısını kabul etmişti: Nedeni ’Getir’ mi?

RAHATSIZ EDİCİ 'REKLAMLAR' KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDE

2024 yerel seçimleri yaklaşırken aramalar, mesajlar ve reklam içerikli e-posta'lar tüketicilerin en çok şikâyetçi oldukları konular arasına girdi. Özellikle reklam-pazarlama ürünlerinin yanında sürekli vatandaşların cep telefonlarına gelen aday tanıtım içerikleri giderek rahatsızlık vermeye başladı.

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Reklam SMS’leri vatandaşları bezdirdi: Veri sızıntısını kabul etmişti: Nedeni ’Getir’ mi?

EV TELEFONLARI, CEP TELEFONU VE E-POSTA ADRESLERİ...

Vatandaşlar, günün her saatinde cep telefonlarına ve elektronik posta adreslerine gelen reklam içerikli mesajların yanı sıra ev telefonlarından da aranmaya başladı. Birçok vatandaş bu durumun çok büyük rahatsızlık kaynağı olduğunu ifade etti.

UZMANLAR UYARDI: SEBEBİ KULLANICI BİLGİLERİNİN SIZMASI

Bilgi güvenliği uzmanları, bu tür reklam içeriklerinin vatandaşın kullanıcı bilgilerine sahip olan büyük şirketlerin yeterli veri güvenliği sağlayamaması sonucu oluştuğuna dikkat çekiyor. Vatandaşın adresi, telefonu ve e-posta adreslerinin 3. taraf kişilerin eline geçmesi ve bunların reklam-pazarlama yapacak şirketlere satılması rahatsız edici reklam içeriklerinin kaynağını oluşturuyor.

Reklam SMS’leri vatandaşları bezdirdi: Veri sızıntısını kabul etmişti: Nedeni ’Getir’ mi?

GETİR'İN VERİ SIZINTISI AKILLARA GELDİ

Öte yandan bu tarz reklam içeriklerinin son 1 yılda artması milyonlarca kullanıcının verisine sahip hızlı market ve yemek teslimat uygulaması Getir'in veri sızıntısını akıllara getirdi. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Getir ve bünyesinde yer alan BiTaksi kullanıcılarının bilglierinin çalındığı kamuoyuna yansımış ve şirketten yaptığı açıklamada veri sızıntısı doğrulamıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl market ve yemek sipariş-teslimat uygulaması Getir'in bünyesinde hizmet veren BiTaksi kullanıcılarının bir kısmının kişisel verilerinin çalındığı kamuoyuna yansımıştı.

Haber sosyal medyada büyük etki yaratmış, Getir'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada ise bazı kişisel bilgilerin ele geçirildiği doğrulanırken, nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığı belirtilmişti.

Getir yaptığı açıklamada bu ifadelere yer vermişti:

"Sevgili Kullanıcılarımız;

Getir Perakende Lojistik A.Ş. olarak kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla en üst seviyede koruma önlemleri almaktayız.

Her ne kadar işlediğimiz kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla azami çabayı göstersek de zaman zaman kişisel verilerin güvenliğine yönelik birtakım tehditlerle karşı karşıya kalmaktayız. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Getir nezdinde işlenen kişisel verilerin yasa dışı internet ortamlarına sızdırıldığına dair iddialar tarafımıza iletilmiştir. Şirketimiz tarafından yapılan incelemelerde, 23 Mart, 25 Mart, 31 Mart, 01 Nisan, 08 Nisan ve 11 Nisan 2023 tarihlerinde yasa dışı internet ortamlarında Getir müşterilerine ait olduğu iddia edilen bir takım kişisel verileri içeren bağlantılara (URL) yer verildiği anlaşılmıştır. Söz konusu URL'ler altında, eğer bu bilgileri Getir'e sağladıysanız, size ait aşağıda listelenmiş verilerin bazıları yer almış olabilir:

Kimlik Bilgileri: Getir'e kayıtlı ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyet

İletişim Bilgileri: Getir'e kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi, teslimat adresi

Hesap Bilgileri: Getir müşteri numarası ve hesap oluşturma tarihi

Müşteri İşlem Bilgileri: Getir uygulamasından verilen son sipariş tarihi ve numarası, sipariş verilen Getir dikeyi (Getir, GetirBüyük, GetirYemek gibi), sipariş içeriği, iptal edilen sipariş sayısı ve toplam sipariş sayısından oluşan sipariş bilgileri

Diğer bilgiler: Getir uygulamasına son giriş yapılan tarih ve konum, Getir'e verilen iletişim izinleri, sosyal medya profilinizi Getir hesabınıza bağlamış olmanız halinde, Getir ile paylaşılmasına izin verdiğiniz bilgilerin bir kısmı"

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