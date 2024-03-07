Reklam SMS’leri vatandaşları bezdirdi: Veri sızıntısını kabul etmişti: Nedeni ’Getir’ mi?

GETİR'İN VERİ SIZINTISI AKILLARA GELDİ
Öte yandan bu tarz reklam içeriklerinin son 1 yılda artması milyonlarca kullanıcının verisine sahip hızlı market ve yemek teslimat uygulaması Getir'in veri sızıntısını akıllara getirdi. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Getir ve bünyesinde yer alan BiTaksi kullanıcılarının bilglierinin çalındığı kamuoyuna yansımış ve şirketten yaptığı açıklamada veri sızıntısı doğrulamıştı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz yıl market ve yemek sipariş-teslimat uygulaması Getir'in bünyesinde hizmet veren BiTaksi kullanıcılarının bir kısmının kişisel verilerinin çalındığı kamuoyuna yansımıştı.
Haber sosyal medyada büyük etki yaratmış, Getir'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada ise bazı kişisel bilgilerin ele geçirildiği doğrulanırken, nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığı belirtilmişti.
Getir yaptığı açıklamada bu ifadelere yer vermişti:
"Sevgili Kullanıcılarımız;
Getir Perakende Lojistik A.Ş. olarak kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla en üst seviyede koruma önlemleri almaktayız.
Her ne kadar işlediğimiz kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla azami çabayı göstersek de zaman zaman kişisel verilerin güvenliğine yönelik birtakım tehditlerle karşı karşıya kalmaktayız. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Getir nezdinde işlenen kişisel verilerin yasa dışı internet ortamlarına sızdırıldığına dair iddialar tarafımıza iletilmiştir. Şirketimiz tarafından yapılan incelemelerde, 23 Mart, 25 Mart, 31 Mart, 01 Nisan, 08 Nisan ve 11 Nisan 2023 tarihlerinde yasa dışı internet ortamlarında Getir müşterilerine ait olduğu iddia edilen bir takım kişisel verileri içeren bağlantılara (URL) yer verildiği anlaşılmıştır. Söz konusu URL'ler altında, eğer bu bilgileri Getir'e sağladıysanız, size ait aşağıda listelenmiş verilerin bazıları yer almış olabilir:
Kimlik Bilgileri: Getir'e kayıtlı ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyet
İletişim Bilgileri: Getir'e kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi, teslimat adresi
Hesap Bilgileri: Getir müşteri numarası ve hesap oluşturma tarihi
Müşteri İşlem Bilgileri: Getir uygulamasından verilen son sipariş tarihi ve numarası, sipariş verilen Getir dikeyi (Getir, GetirBüyük, GetirYemek gibi), sipariş içeriği, iptal edilen sipariş sayısı ve toplam sipariş sayısından oluşan sipariş bilgileri
Diğer bilgiler: Getir uygulamasına son giriş yapılan tarih ve konum, Getir'e verilen iletişim izinleri, sosyal medya profilinizi Getir hesabınıza bağlamış olmanız halinde, Getir ile paylaşılmasına izin verdiğiniz bilgilerin bir kısmı"