Resmi Gazete’de yayımlandı! Erzurum’da 3 saha ihale edilecek

ERZURUM'DA 3 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEK

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi sınırları içinde yer alan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 2 Nisan Salı günü saat 10.30'da "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.