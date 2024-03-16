Resmi Gazete’de yayımlandı! Erzurum’da 3 saha ihale edilecek

Erzurum'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkıldı. ERZURUM'DA 3 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEK Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi sınırları içinde yer alan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 2 Nisan Salı günü saat 10.30'da 'açık teklif usulü' ile ihale edilecek. Geçici teminat bedelinin 21 bin-60 bin lira olarak belirlendiği sahaların ihalesi, Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. Şartnameler, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilecek.