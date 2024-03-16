Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Resmi Gazete'de yayımlandı! Erzurum'da 3 saha ihale edilecek
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:37

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erzurum'da 3 saha ihale edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Erzurum'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Erzurum’da 3 saha ihale edilecek

Erzurum'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkıldı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Erzurum’da 3 saha ihale edilecek

ERZURUM'DA 3 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEK

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi sınırları içinde yer alan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 2 Nisan Salı günü saat 10.30'da "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Resmi Gazete’de yayımlandı! Erzurum’da 3 saha ihale edilecek

Geçici teminat bedelinin 21 bin-60 bin lira olarak belirlendiği sahaların ihalesi, Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Şartnameler, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilecek.

SON DAKİKA