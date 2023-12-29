Sağlık Bakanlığı 27.000 sözleşmeli personel alımı yapacak! Kadrolar belli oldu

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİ ALIM YAPILACAK KADROLAR

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.