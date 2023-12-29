Sağlık Bakanlığı 27.000 sözleşmeli personel alımı yapacak! Kadrolar belli oldu

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında 23 bin 464'ü uzman tabip, 3 bin 498'i ise tabip olacak şekilde sözleşmeli sağlık personeli alacak. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİ ALIM YAPILACAK KADROLAR Buna göre, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde sözleşmeli sağlık personeli temini için başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.