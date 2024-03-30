Savunma sanayi neferlerine destek sürüyor! 14 yaşından beri...

"ÖĞRENCİLERİMİZİ SEKTÖRDE LİDER KONUMA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de gençlerin teknoloji ve savunma sanayisi alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için gayret gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu okul, bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, aynı zamanda geleceğin mühendislerini ve profesyonellerini yetiştiren bir merkez olarak büyük bir değer taşıyor. ASELSAN Konya'nın sunduğu imkanlar ve birlikte yürüttüğümüz projelerle öğrencilerimizi sektörde lider konuma taşımayı hedefliyoruz. Her bir öğrenci, bizim için ülkemize hizmet edecek bir proje olarak değerlendirilmekte ve bu işbirliği, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki geleceğine ışık tutacak nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir."