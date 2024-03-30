Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:41
Savunma sanayi neferlerine destek sürüyor! 14 yaşından beri...
Türkiye, savunma sanayisini güçlendirmek için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yatırımlardan biri de ülkenin beşeri sermayesini artırmak. Bu kapsamda ülke genelinde yüzde 1'lik başarı dilimine giren gençler için liseler açıldı. Söz konusu liselerde gençler 14 yaşında Türk Savunma Sanayisi için yetiştirilmeye başlanıyor. ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bunlardan biri. Açılan liselere yönelik teknolojik destekler de sürüyor.