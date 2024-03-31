Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:01
Seçim provokasyonlarına karşı teyakkuzda olunacak: Kasırga anlık tespit edecek!
Vatandaşlar Yerel Seçim için sandık başına geçerken USOM kesintisiz haberleşme altyapısı için teyakkuzda olacak. Öte yandan olası seçim provokasyonlarına karşın önlemler alınıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kasırga ile yalan haber ve bilgi tespitine ilişkin çalışmalar anlık yapılacak. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşme sağladı.