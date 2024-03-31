Seçim provokasyonlarına karşı teyakkuzda olunacak: Kasırga anlık tespit edecek!

3 BÜYÜK OPERATÖRLE KIRMIZI HAT

BTK binası içerisinde bulunan USOM merkezde siber suçların önlenmesine yönelik faaliyetlerini yürütecek olan birimler, 3 büyük operatörün temsilcileri ile de sürekli olarak video konferans yoluyla irtibat kuracak. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un bilgi ve bilişim daireleri seçim gecesi özel ekipler görevlendirecek. Öte yandan kamuda görevli siber güvenlik uzmanlarının da listelerinin güncellendiği öğrenildi.