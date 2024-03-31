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Haberler Fotohaber Seçim provokasyonlarına karşı teyakkuzda olunacak: Kasırga anlık tespit edecek!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:01

Seçim provokasyonlarına karşı teyakkuzda olunacak: Kasırga anlık tespit edecek!

Vatandaşlar Yerel Seçim için sandık başına geçerken USOM kesintisiz haberleşme altyapısı için teyakkuzda olacak. Öte yandan olası seçim provokasyonlarına karşın önlemler alınıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kasırga ile yalan haber ve bilgi tespitine ilişkin çalışmalar anlık yapılacak. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşme sağladı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Seçim provokasyonlarına karşı teyakkuzda olunacak: Kasırga anlık tespit edecek!

Bugün gerçekleşecek yerel seçimlerde haberleşme altyapısının kesintisiz olarak sürmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) ekipleri gün boyu teyakkuzda olacak.

Seçim provokasyonlarına karşı teyakkuzda olunacak: Kasırga anlık tespit edecek!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Kasırga siber tehdit bertaraf altyapısı seçim günü kötü niyetli hackerlara karşı sistemi koruyacağı gibi sosyal medya platformları da yetkililerin merceğinde olacak. Seçim gecesi haber sitelerinde ve özellikle sosyal medyada manipülasyon yapmaya yönelik yalan haber ve bilgi yayanların tespit edilmesi çalışmaları anlık yapılacak.

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Seçim provokasyonlarına karşı teyakkuzda olunacak: Kasırga anlık tespit edecek!

Seçimlerin yapılacağı bugün haberleşmenin kesintisiz sağlanması ve siber saldırılarla mücadelede USOM, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı siber suçlarla mücadele birimleri ortak görev alacak.

Seçim provokasyonlarına karşı teyakkuzda olunacak: Kasırga anlık tespit edecek!

3 BÜYÜK OPERATÖRLE KIRMIZI HAT

BTK binası içerisinde bulunan USOM merkezde siber suçların önlenmesine yönelik faaliyetlerini yürütecek olan birimler, 3 büyük operatörün temsilcileri ile de sürekli olarak video konferans yoluyla irtibat kuracak. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un bilgi ve bilişim daireleri seçim gecesi özel ekipler görevlendirecek. Öte yandan kamuda görevli siber güvenlik uzmanlarının da listelerinin güncellendiği öğrenildi.

Seçim provokasyonlarına karşı teyakkuzda olunacak: Kasırga anlık tespit edecek!

SOSYAL MEDYADA MANİPÜLASYONA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Haber sitelerinde ve özellikle sosyal medyada dezenformasyon ve manipülasyon yapmaya yönelik içeriklerin olabileceği ihtimaline karşı da bu platformlar titizlikle incelenecek.

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