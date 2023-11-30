Şeker Yatırım halka arz talep toplama! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:39

Şeker Yatırım halka arz talep toplama başladı. SPK bültenine göre bu hafta 3 yeni şirket halka açılıyor. Kurucu ortağı Şekerbank olan şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 367.5 milyon TL ile halka açılan şirket payları işletme sermayesinde kullanılacak. Bist kodu SKYMD olan şirkette işlemler hız kazandı. Peki; Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, 2023 Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?