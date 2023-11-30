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Haberler Fotohaber Şeker Yatırım halka arz talep toplama! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:39

Şeker Yatırım halka arz talep toplama! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şeker Yatırım halka arz talep toplama başladı. SPK bültenine göre bu hafta 3 yeni şirket halka açılıyor. Kurucu ortağı Şekerbank olan şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 367.5 milyon TL ile halka açılan şirket payları işletme sermayesinde kullanılacak. Bist kodu SKYMD olan şirkette işlemler hız kazandı. Peki; Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, 2023 Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şeker Yatırım halka arz talep toplama! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak şimdiden gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirkette talepler alınıyor. SKYMD koduyla borsada işlem görmeye başlayacak arzda 52 milyondan fazla lot dağıtılıyor. Şeker Yatırım kaç lot verir sorusu yatırımcıların gündeminde. Peki; Şeker Yatırım halka arz hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, detaylar.

Şeker Yatırım halka arz talep toplama! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 YENİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR!

0 Kasım tarihinde Çates Elektrik Üretim A.Ş. ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.halka arz olacak.

SPK başvurusu onaylanan üç şirkette detaylar belli oldu.

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Şeker Yatırım halka arz talep toplama! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arzında 2 gün talep toplanacak. 30 Kasım itibarıyla alınmaya başlanan talepler 1 Aralık itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket SKYMD borsa kodu ile işlem görecek.

Şeker Yatırım halka arz talep toplama! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 30 Kasım-1 Aralık 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 52,500,000

Hisse Fiyatı: 7 TL

Bist Kodu: SKYMD

Halka Arz Büyüklüğü: 367,5 milyon TL

Şeker Yatırım halka arz talep toplama! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yıldız Pazar'da işlem görecek Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz yüzde 33,87 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirket ve Şekerbank ortaklığında talepler alınacak.

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