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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: 11 BiN PUAN! Borsa İstanbul psikolojik direnci kırdı
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:22

SON DAKİKA: 11 BiN PUAN! Borsa İstanbul psikolojik direnci kırdı

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da haftanın 2. işlem gününde alımlar güçlendi. Endeks 11 bin 2 puanı görerek psikolojik direnci kırdı.

SON DAKİKA: 11 BiN PUAN! Borsa İstanbul psikolojik direnci kırdı

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

SON DAKİKA: 11 BiN PUAN! Borsa İstanbul psikolojik direnci kırdı
BIST 100 ENDEKSİ, 11.000 PUANI AŞARAK REKOR KIRDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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