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Giriş Tarihi: 28.07.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 13:03

SON DAKİKA: Avrupa'da kritik temaslar! Bakan Mehmet Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye'yi görmezden gelemezler

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Avrupa'nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme" zirvesinde kritik temaslarda bulundu. Bakan Şimşek, "Türkiye'nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilerek derinleştirilmesinin önemini vurguladık" ifadelerini kullandı. Şimşek, "Avrupalı liderler bahsettikleri gibi küresel meselelerde daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsa, Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. Avrupa'nın ekonomik açıdan daha büyük bir güç merkezi haline gelmesine yardımcı olabiliriz" dedi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Avrupa’da kritik temaslar! Bakan Mehmet Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye’yi görmezden gelemezler

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Avrupa'nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme" temalı Salzburg Zirvesinde kritik temaslarda bulundu. Bakan Şimşek AB temsilcilerine Türkiye'nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumuna dikkat çekti.

SON DAKİKA: Avrupa’da kritik temaslar! Bakan Mehmet Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye’yi görmezden gelemezler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Bütçe ve Yönetimden sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme temalı Salzburg Zirvesindeyiz.

Zirvenin küresel politika oturumunda panelist olarak; Türkiye'nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilerek derinleştirilmesinin önemini vurguladık.

Zirvenin marjında Moldova Cumhurbaşkanı Sn. Maia Sandu, AB Bütçe ve Yönetimden sorumlu Komiseri Sn. Johannes Hahn, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Sn. Borge Brende ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik."

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SON DAKİKA: Avrupa’da kritik temaslar! Bakan Mehmet Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye’yi görmezden gelemezler

BAKAN ŞİMŞEK PANELDE KONUŞTU

Ayrıca Bakan Şimşek, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen "Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek" başlıklı panelde konuştu. Neue Zürcher Zeitung muhabiri Ivo Mijnssen'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, Singapur Devlet Bakanı Sinn Ann, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'ya Yönelik Yardımlar ve Yeniden İnşadan Sorumlu Özel Temsilcisi Pierre Heilbronn katıldı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin geleneksel enerji sahaları ve yeşil enerji açısından önemli bir coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, "Türkiye yine enerji arz güvenliğinde kilit bir ortak olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA: Avrupa’da kritik temaslar! Bakan Mehmet Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye’yi görmezden gelemezler

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI GENİŞLETİLEBİLİR

"Biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve AB entegrasyon sürecini sağlamak istiyoruz." diyen Şimşek, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin hem birlik hem de Türkiye için son derece faydalı olacağına inandığını söyledi.

Şimşek, yakın vadede de AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Birkaç sene önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin faydaları üzerine bir araştırma yapıldı. Sonucunda bunun AB'ye büyük faydası olduğu ortaya çıktı. Ağacın alçaktaki dallarındaki meyvelerinden (yakın vadeli hedeflerden) başlayarak yeniden görüşebiliriz." diye konuştu.

SON DAKİKA: Avrupa’da kritik temaslar! Bakan Mehmet Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye’yi görmezden gelemezler

"TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

Türkiye'nin küresel tedarik zincirleri açısından önemli rolü olduğunu vurgulayan Şimşek, "Küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi meselesine bakınca açıkça görülüyor ki Türkiye en güçlü adaylardan biri." ifadesini kullandı.

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