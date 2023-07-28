SON DAKİKA: Avrupa’da kritik temaslar! Bakan Mehmet Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye’yi görmezden gelemezler

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Avrupa'nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme" zirvesinde kritik temaslarda bulundu. Bakan Şimşek, "Türkiye'nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilerek derinleştirilmesinin önemini vurguladık" ifadelerini kullandı. Şimşek, "Avrupalı liderler bahsettikleri gibi küresel meselelerde daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsa, Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. Avrupa'nın ekonomik açıdan daha büyük bir güç merkezi haline gelmesine yardımcı olabiliriz" dedi.