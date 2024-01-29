Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:54
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar'dan heyecanlandıran doğal gaz açıklaması! 15 milyon haneye yetecek
Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimine ilişkin heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. 15 milyon hanenin doğal gazının bu sahadan tedarik edileceğini belirten Bakan Bayraktar, "Şu ana kadar 23 kuyu kazdık. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin ihtiyacı olan doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız" dedi.