SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten para politikası ve enflasyon mesajı!

"KÜRESEL DÜZEYDE DAHA GEVŞEK BİR PARA POLİTİKASINA EVRİLECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu. Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Küresel düzeyde daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz" diye konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2024'te sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. 2023'te Türkiye'de ekonomik büyüme güçlü seyretti. AB'deki kademeli toparlanma ihracat beklentilerine olumlu yansıyacaktır.

Türkiye'de nispeten nüfus hala genç, dinamik, dolayısıyla önünde 15-20 yıllık bir fırsat penceresi var.

Dünyada %333 olan toplam borçluluk oranı Türkiye'de %117 ile bir sorun olarak karşımıza çıkmıyor.

Fed ve ECB'den gelecek faiz indirimleriyle küresel finansal koşullarda gevşeme öngörülüyor.

Dünyada başarılı örnekler enflasyonu nasıl indirdiyse biz de uygulama evresindeyiz, bizde enflasyon yüksek olduğu için parasal sıkılaşma bir süre sıkı kalacak, TCMB uhdesinde olan bir konu, enflasyonu çıpalayacak seviyeye çıkacak ve bir süre sıkı kayacak.

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