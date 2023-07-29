Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 14:31

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten yabancı yatırımcılara mesaj! İşte yeni ekonomi politikasının şifresi

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Şimşek, Türk varlıklarına yabancı ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır" dedi. Şimşek'in paylaşım dilini İngilizce yapması mesajın yabancı yatırımcılara olduğunu şeklinde yorumlandı. Bakan Şimşek'in tüm dünyadan 2,7 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.