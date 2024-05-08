SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendirmek için düzenlemeler yaptık

VERGİDE ADALET GÜÇLENİYOR

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonun tek haneye düşürülmesini ekonomi programının temel hedefi olarak belirlediklerini aktaran Bakan Şimşek, fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığına işaret etti.

Bakan Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirterek 3 maddede sıraladı:

"Örneğin,

Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."