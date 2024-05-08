Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendirmek için düzenlemeler yaptık
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:58

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendirmek için düzenlemeler yaptık

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendirmek için düzenlemeler yaptık

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabında vergi düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendirmek için düzenlemeler yaptık

VERGİDE ADALET GÜÇLENİYOR

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonun tek haneye düşürülmesini ekonomi programının temel hedefi olarak belirlediklerini aktaran Bakan Şimşek, fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığına işaret etti.

Bakan Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirterek 3 maddede sıraladı:

"Örneğin,

  • Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,
  • Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,
  • Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA