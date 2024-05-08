Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
15:58
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendirmek için düzenlemeler yaptık
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik." dedi.