SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MERKEZ BANKASI MESAJI

Merkez Bankası'nın gerekeni yaptığını dile getiren Bakan Şimşek, ekibin çok iyi olduğunu ifade ederek, geleneksel para politikası anlamında ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.

Seçici kredi sıkılaştırmasında çok ciddi bir sıkılaştırmanın söz konusu olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu biraz zaman alıyor fakat etkisini göreceğiz." dedi.

Miktarsal sıkılaştırma tarafında da ciddi bir çaba olduğunu bildiren Şimşek, "Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa biz Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Çünkü maliye politikasının buradaki işlevselliği fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır." diye konuştu.

Bütün politikaların bir maliyeti olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "Şu anda miktarsal sıkılaşmaya gidildi, ilave bir sıkılaşmadan bahsediyorum. Geçen sene de adım atmıştık. Maliye politikası olarak da bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük bir seviyede tutmak, yani mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız." açıklamasında bulundu.