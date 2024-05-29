Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz
Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 12:33

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz

Son dakika haberi: Makrofinansal istikrar ve öngörülebilirliğin en önemli bileşeninin fiyat istikrarı olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu an en büyük ve tek önceliğimiz bu. Sıkı para ve maliye politikası ve hedeflerle uyumlu gelirler politikası; reçete bu." dedi. "Enflasyonu tek haneye sonra daha düşük tek haneye indirmek kararlılık ve sabır gerektiriyor" diyen Şimşek, ilk günden itibaren 1. yılın bir geçiş dönemi olduğunu kamuoyuna duyurduklarını ve Mayıs ayında dezenflasyon sürecinin eşiğine gelindiğini bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde dezenflasyon sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz

"DEZENFLASYON SÜRECİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

Makrofinansal istikrar ve öngörülebilirliğin en önemli bileşeninin fiyat istikrarı olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu an en büyük ve tek önceliğimiz bu. Sıkı para ve maliye politikası ve hedeflerle uyumlu gelirler politikası; reçete bu." dedi. "Enflasyonu tek haneye sonra daha düşük tek haneye indirmek kararlılık ve sabır gerektiriyor" diyen Şimşek, ilk günden itibaren 1. yılın bir geçiş dönemi olduğunu kamuoyuna duyurduklarını ve Mayıs ayında dezenflasyon sürecinin eşiğine gelindiğini bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz

"SWAP HARİÇ POZİTİF REZERVLERE ÇOK YAKINIZ"

Hedeflerinin cari açığı kalıcı şekilde yüzde 2,5'in altına düşürmek olduğunu söyleyen Şimşek, "Hedeflerden daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Swap hariç pozitif rezervlere çok yakınız" diyen Bakan Şimşek, cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin de önümüzdeki aylarda yaşanacak gerilemeler sonrası hedeflere yaklaşacağını söyledi.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MERKEZ BANKASI MESAJI

Merkez Bankası'nın gerekeni yaptığını dile getiren Bakan Şimşek, ekibin çok iyi olduğunu ifade ederek, geleneksel para politikası anlamında ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.

Seçici kredi sıkılaştırmasında çok ciddi bir sıkılaştırmanın söz konusu olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu biraz zaman alıyor fakat etkisini göreceğiz." dedi.

Miktarsal sıkılaştırma tarafında da ciddi bir çaba olduğunu bildiren Şimşek, "Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa biz Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Çünkü maliye politikasının buradaki işlevselliği fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır." diye konuştu.

Bütün politikaların bir maliyeti olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "Şu anda miktarsal sıkılaşmaya gidildi, ilave bir sıkılaşmadan bahsediyorum. Geçen sene de adım atmıştık. Maliye politikası olarak da bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük bir seviyede tutmak, yani mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz

"GEREKİRSE İLAVE ADIMLAR ATILACAK"

Kredi büyümesinde yavaşladığını bildiren Şimşek, "Hedeflerimizle paralel gittiğine inanıyoruz. Aylık enflasyonlar aslında iyi bir patikaya oturmuştu. Fakat ocak-şubat ayında bir miktar bir sapma var. Ama yönetilemez değil. Yönetilebilir bir sapmadır. Tekrar aylık enflasyonda bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika. Piyasa henüz o noktada değil ama biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz. Gerekiyorsa ilave adımlar da atılacak." dedi.

SON DAKİKA