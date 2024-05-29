Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
12:33
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz
Son dakika haberi: Makrofinansal istikrar ve öngörülebilirliğin en önemli bileşeninin fiyat istikrarı olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu an en büyük ve tek önceliğimiz bu. Sıkı para ve maliye politikası ve hedeflerle uyumlu gelirler politikası; reçete bu." dedi. "Enflasyonu tek haneye sonra daha düşük tek haneye indirmek kararlılık ve sabır gerektiriyor" diyen Şimşek, ilk günden itibaren 1. yılın bir geçiş dönemi olduğunu kamuoyuna duyurduklarını ve Mayıs ayında dezenflasyon sürecinin eşiğine gelindiğini bildirdi.