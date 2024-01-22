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Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:57

SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Yüzde 100'e dayandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını bildirdi.

SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Yüzde 100’e dayandı!

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Son 21 yılda yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yaklaşık 4 kat artırarak 59 bin 236 megavata çıkardık. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 2 bin 858 megavatlık toplam kurulu güç artışının %99,5'ini de yenilenebilir kaynaklardan sağladık" dedi.

SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Yüzde 100’e dayandı!

ENERJİDE KURULU GÜÇTEKİ ARTIŞIN YÜZDE 99,5'İ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikte geçen yıl 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı yaşandığını belirtti.

2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji olduğuna işaret eden Bayraktar, "2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, geçen yıl 326,3 teravatlık elektrik üretimi yapıldığına dikkati çekerek, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65'e, üretim içindeki payını ise yüzde 55'e yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl elektrik kurulu gücü içindeki enerji kaynaklarının dağılımı şu şekilde:

Kaynaklar Kurulu güç (megavat)
Doğalgaz 25.350,6
Barajlı 23.650,2
Rüzgar 11.803,3
Güneş 11.315,6
İthal Kömür 10.373,8
Linyit 10.194
Akarsu 8.313,9
Biyokütle 2.076,6
Jeotermal 1.691,3
Taşkömür 840,8
Asfaltit Kömür 405
Atık Isı 384,5
Fuel Oil 260,1
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