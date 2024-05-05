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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek
Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 12:53

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "OVP'yi kararlı şekilde uyguluyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz. Enflasyondaki ivme kaybını da görüyoruz. Enflasyonun ateşi yaz aylarında büyük ölçüde düşecek. Yıllık enflasyonun Mayıs ayından sonraki 3 ayda düşmesini bekliyoruz. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında. 2026 yılında da tek haneleri göreceğiz." dedi.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek

ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "OVP'yi kararlı şekilde uyguluyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz. Enflasyondaki ivme kaybını da görüyoruz. Enflasyonun ateşi yaz aylarında büyük ölçüde düşecek. Yıllık enflasyonun Mayıs ayından sonraki 3 ayda düşmesini bekliyoruz. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında. 2026 yılında da tek haneleri göreceğiz." dedi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Türkiye inşallah bir taraftan ekonomik sorunlarını aşacak, bir taraftan diğer alanlarda reformlarını hızlandıracak ve çok daha iyi noktalara milletimizi taşıyacağız.

Enflasyonla mücadele uzun soluklu bir mücadele. Geçen yıl Eylül ayında ciddi istişarelerle Orta Vadeli Program hazırladık. Buna da Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde siyasi iradesini ortaya koydu. OVP'yi biz iyi hazırladık ve kararlı şekilde uyguluyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz. OVP 3 yıllık bir perspektif. Bu seneye baktığımızda aylık bazda gdüşüşler geçen yılın sonuna doğru başlamıştı. Seçim öncesi spekülatif havada bir miktar sapmalar oldu. Son iki aydır ivme kaybını görüyoruz. En son gelen rakam 3.18 civarında. Geçen yılın aritmetik ortalamasına bakarsanız 4.3 aylık. Onun altındayız artık.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek

TARİH VERDİ

Haziran'ın 3'ünde yayınlanacak olan enflasyonda yıllık olarak zirveyi göreceğiz. Ondan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş göreceğiz: Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi.

20 puanlık bir düşüş bekliyorum. Bu tabi kabaca. Dolayısıyla ciddi bir düşüş bekliyoruz yaz döneminde. Esas etki program etkisidir. Program yoksa siz enfalsyonu düşürmezseniz yine yüksek gelirse rakamlar baz etkisi olmaz. Baz etkisi dediğimizi doğuran da program etkisidir.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek

ENFLASYONDA TEK HANE DÖNEMİ NE ZAMAN?

Dolayısıyla burada ciddi bir aylık bazda düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri görmüş olacağız. Bu bir geçiş süreci. Daha ciddi mesafe gelecek yılın sonunda; 20'nin altına düşürmüş olacağız. 2026'da da yeniden tek haneye düşürmüş olacağız. Bunun dışında program dışında kontrol edemediğiniz etkiler oluyor. Olumlu veya olumsuz. Programımız çalışıyor cari açıktan büyümeye, risk oranlarından başka alanlara varıncaya kadar sonuçlarını görüyoruz.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek

"TÜRKİYE'NİN DÖVİZ PROBLEMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Seçim döneminde dolar artacak diye bir hava estirdiler. Vatandaşı maalesef yanlış yönlendirdiler. Kredi kartıyla girip borç alıp döviz alanlar olduğu söyleniyor. Birileri kasıtlı olarak spekülasyon ürettiler. Vatandaşımızın kolektif hafızasında bu olayın yer etmesini gerektiğini düşünüyorum.

Spekülatif ataklar 3-5 gün bir hava oluştursa da uzun sürmüyor. Şu an iyi gidiyoruz. Finansal göstergelerde de bunu görüyoruz.

Her zaman riskleri sıfırlamak mümkün değil. Geçmişe göre daha korunaklı haldeyiz. Türkiye'ye fon akışı çok hızlı. Türkiye'nin şuanda döviz problemi söz konusu değil.

Seneye enflasyonda yüzde 20'lerin altını göreceğiz. Yapmamız gereken enflasyonu düşürmek ve kalıcı refahı sağlamak.

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