SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek

ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "OVP'yi kararlı şekilde uyguluyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz. Enflasyondaki ivme kaybını da görüyoruz. Enflasyonun ateşi yaz aylarında büyük ölçüde düşecek. Yıllık enflasyonun Mayıs ayından sonraki 3 ayda düşmesini bekliyoruz. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında. 2026 yılında da tek haneleri göreceğiz." dedi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Türkiye inşallah bir taraftan ekonomik sorunlarını aşacak, bir taraftan diğer alanlarda reformlarını hızlandıracak ve çok daha iyi noktalara milletimizi taşıyacağız.

Enflasyonla mücadele uzun soluklu bir mücadele. Geçen yıl Eylül ayında ciddi istişarelerle Orta Vadeli Program hazırladık. Buna da Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde siyasi iradesini ortaya koydu. OVP'yi biz iyi hazırladık ve kararlı şekilde uyguluyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz. OVP 3 yıllık bir perspektif. Bu seneye baktığımızda aylık bazda gdüşüşler geçen yılın sonuna doğru başlamıştı. Seçim öncesi spekülatif havada bir miktar sapmalar oldu. Son iki aydır ivme kaybını görüyoruz. En son gelen rakam 3.18 civarında. Geçen yılın aritmetik ortalamasına bakarsanız 4.3 aylık. Onun altındayız artık.