Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
12:53
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "OVP'yi kararlı şekilde uyguluyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz. Enflasyondaki ivme kaybını da görüyoruz. Enflasyonun ateşi yaz aylarında büyük ölçüde düşecek. Yıllık enflasyonun Mayıs ayından sonraki 3 ayda düşmesini bekliyoruz. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında. 2026 yılında da tek haneleri göreceğiz." dedi.