SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi 6 ayın zirvesinde

EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks Aralık 2023'te 96,4 iken ocakta yüzde 3,1 yükselerek 99,4 oldu.

Tüketici güven endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 3,9 artarak 80,4'e çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 102,9'a geriledi.