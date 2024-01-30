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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi 6 ayın zirvesinde
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:25

SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi 6 ayın zirvesinde

Son dakika haberi...Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında %3,1 oranında artarak 99,4 değeri ile 6 ayın zirvesine çıktı.

SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi 6 ayın zirvesinde

Son dakika haberleri...Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında %3,1 oranında artarak 99,4 değeri ile 6 ayın zirvesine çıktı.

SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi 6 ayın zirvesinde

EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks Aralık 2023'te 96,4 iken ocakta yüzde 3,1 yükselerek 99,4 oldu.

Tüketici güven endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 3,9 artarak 80,4'e çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 102,9'a geriledi.

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SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi 6 ayın zirvesinde

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 yükselerek 116,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 115,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 artarak 90,9 değerini aldı.

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