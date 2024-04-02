SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yılın ilk bayram ikramiyesi ödemeleri 5 Nisan'a kadar emeklilerin hesaplarına aktarılacak. SGK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ödeme gününe göre emeklilerin bayram ikramiyesi alacakları tarihler de belirtildi.