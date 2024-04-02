SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

4A (SSK) KAPSAMINDA GELİR VE AYLIK ALANLARIN
Ödeme günü;
|17 ve 18 olanlara
|2 Nisan
|19, 20, 21, 22 olanlara
|3 Nisan
|23, 24, 25, 26 olanlara
|4 Nisan
4C (EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDA HER AYIN 1 İLE 5'İ ARASINDA AYLIK ALANLARIN
Ödeme günü;
|1 ve 2 Nisan olanlara
|2 Nisan
|3, 4 ve 5 Nisan olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere
|3-5 Nisan
tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 𝐁𝐔𝐆𝐔̈𝐍 ödemeye başladık. pic.twitter.com/9MBJblq0Xt— SGK (@sgksosyalmedya) April 2, 2024