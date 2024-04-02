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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 10:01

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. Üç gün boyunca sürecek bayram ikramiyesi ödemelerinde emekli sandığında olan vatandaşlar ikramiyelerini maaşlarıyla birlikte alacak. Öte yandan bayram ikramiyesi alacak vatandaşlar, ikramiyelerini hesaplarında yüzde 50 arttırılmış haliyle görecek.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yılın ilk bayram ikramiyesi ödemeleri 5 Nisan'a kadar emeklilerin hesaplarına aktarılacak. SGK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ödeme gününe göre emeklilerin bayram ikramiyesi alacakları tarihler de belirtildi.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 50 artırılarak 3 bin TL oldu. Böylece emekliler 2024'te toplam 6 bin TL bayram ikramiyesi almış olacak. Ramazan Bayramı kapsamında emeklilere verilecek olan ilk bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı.

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

4A (SSK) KAPSAMINDA GELİR VE AYLIK ALANLARIN

Ödeme günü;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan
19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan
23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

4B (BAĞ-KUR) KAPSAMINDA GELİR VE AYLIK ALANLARIN

Tamamı 5 Nisan

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

4C (EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDA HER AYIN 1 İLE 5'İ ARASINDA AYLIK ALANLARIN

Ödeme günü;

1 ve 2 Nisan olanlara 2 Nisan
3, 4 ve 5 Nisan olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan

tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

SON DAKİKA