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Haberler Fotohaber SON DAKİKA! Emlak Konut'tan konut kampanyası müjdesi: Peşinat, faiz oranı ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:19

SON DAKİKA! Emlak Konut'tan konut kampanyası müjdesi: Peşinat, faiz oranı ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberi: Emlak Konut yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenler için aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyor. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. İşte uygun faiz ve vade seçenekleri ile kampanyanın detaylar...

SON DAKİKA! Emlak Konut’tan konut kampanyası müjdesi: Peşinat, faiz oranı ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte detaylar...

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenler için farklı finansman modelleriyle uygun vade oranıyla düşük peşinat ya da peşinatsız yatırım imkanı sunuyor. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz "Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz" dedi.

SON DAKİKA! Emlak Konut’tan konut kampanyası müjdesi: Peşinat, faiz oranı ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte detaylar...

İşte Emlak Konut tarafından duyurulan detaylar...

"2024 yılı konut sektöründe önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 484 bini ilk el, 994 bini ise ikinci el satışlardan oluşmaktadır. Söz konusu veriler, bir önceki yıla kıyasla %20,6'lık bir artışı işaret ediyor. Özellikle yılın son aylarında gözlenen artış, sektöre olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,7 oranında artarak 112 bin 173'e ulaştı. Önümüzdeki yıllarda konut ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülüyor. TÜİK verilerine göre, 2030 yılında Türkiye'nin nüfusu 88 milyonu aşacak. Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir.

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SON DAKİKA! Emlak Konut’tan konut kampanyası müjdesi: Peşinat, faiz oranı ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte detaylar...

Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Açıklanan son finansal verilerimize göre, aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Bununla birlikte 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettik. Böylece 2024 yılı kâr hedefimizi de başarıyla koruduk. 2025 yılında daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 77,2 milyar liralık satış hacmi ile güçlü bir finansal performans sergilemeyi ve 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz.

SON DAKİKA! Emlak Konut’tan konut kampanyası müjdesi: Peşinat, faiz oranı ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte detaylar...

OLUMLU BİR ORTAM OLUŞACAK

Merkez Bankası, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %45'e indirdi. 2025 yılında da faiz indiriminin devam etmesi öngörülmektedir. Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredilerine erişimi kolaylaştırarak talebi artıracak, enflasyondaki gerileme ise konut fiyatlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir seyir izlemesine katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde, gayrimenkul sektörü için daha istikrarlı ve olumlu bir ekonomik ortamın oluşacağını öngörüyoruz.

SON DAKİKA! Emlak Konut’tan konut kampanyası müjdesi: Peşinat, faiz oranı ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte detaylar...

Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkân tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

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