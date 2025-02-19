Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:19
SON DAKİKA! Emlak Konut'tan konut kampanyası müjdesi: Peşinat, faiz oranı ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte detaylar...
Son dakika haberi: Emlak Konut yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenler için aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyor. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. İşte uygun faiz ve vade seçenekleri ile kampanyanın detaylar...