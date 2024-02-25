Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Evini dönüştürene 1,5 milyon lira destek: Kentsel dönüşüm hızlanıyor!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 13:39

SON DAKİKA: Evini dönüştürene 1,5 milyon lira destek: Kentsel dönüşüm hızlanıyor!

Son dakika haberi...Hükümet kentsel dönüşümün hızla gerçekleşmesi için destek paketi sağlayacak. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkanı sunulacak. Bunun yanı sıra 100 bin TL karşılıksız kira yardımı yapılmasıyla toplamda 1.5 milyon liralık destek sağlanacak. Peki kimler faydalanacak? Geri ödeme nasıl olacak? Nasıl hesaplanacak? Son tarih ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Evini dönüştürene 1,5 milyon lira destek: Kentsel dönüşüm hızlanıyor!

Kentsel dönüşüm hız kazanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan esaslara göre evini dönüştürmek isteyenlere 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL kira yardımı sağlanacak. İşte destek paketine ilişkin tüm detaylar...

SON DAKİKA: Evini dönüştürene 1,5 milyon lira destek: Kentsel dönüşüm hızlanıyor!

Hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için yüzyılın kentsel dönüşüm hareketini başlattı. Geçen yılın sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında verilecek destek paketinin esaslarını belirleyen karar ise dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Evini dönüştürene 1,5 milyon lira destek: Kentsel dönüşüm hızlanıyor!

Böylece, İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında vatandaşlara her bir bağımsız bölüm için 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi, 100 bin lirası da kira yardımı olmak üzere 1.5 milyon lira destek sağlanacak. Ayrıca ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Kampanyaya başvuru yapmayan vatandaşlar için yeni bir fırsat sunulacak.

SON DAKİKA: Evini dönüştürene 1,5 milyon lira destek: Kentsel dönüşüm hızlanıyor!

HANGİ ŞARTLARDA VERİLECEK?

6306 Sayılı Kanun kapsamındaki riskli yapının bulunduğu parselde ruhsat alınması ve kat irtifakı kurulması sonrası gerçek veya tüzel kişilere, talep etmeleri halinde, aynı kanun kapsamında yapacakları yeni yapılar için mevcut yapıda sahip oldukları ve idarece tespiti yapılacak konut ve işyerlerinde yapım için yardım verilebilecek.

SON DAKİKA: Evini dönüştürene 1,5 milyon lira destek: Kentsel dönüşüm hızlanıyor!

KİMLER FAYDALANAMAYACAK?

Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının 1.5 katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak. Ayrıca riskli yapının bulunduğu parsellerde 1 Nisan 2023 tarihinden önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmiş olması halinde yardımdan faydalanılamayacak.

SON DAKİKA