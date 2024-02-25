Giriş Tarihi: 25.02.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
13:39
SON DAKİKA: Evini dönüştürene 1,5 milyon lira destek: Kentsel dönüşüm hızlanıyor!
Son dakika haberi...Hükümet kentsel dönüşümün hızla gerçekleşmesi için destek paketi sağlayacak. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkanı sunulacak. Bunun yanı sıra 100 bin TL karşılıksız kira yardımı yapılmasıyla toplamda 1.5 milyon liralık destek sağlanacak. Peki kimler faydalanacak? Geri ödeme nasıl olacak? Nasıl hesaplanacak? Son tarih ne? İşte merak edilen tüm detaylar...