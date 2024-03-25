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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İşsizlik son 10 yılın en düşüğünde
Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:31

SON DAKİKA: İşsizlik son 10 yılın en düşüğünde

Son dakika haberi: Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

SON DAKİKA: İşsizlik son 10 yılın en düşüğünde

Son dakika haberi: İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA: İşsizlik son 10 yılın en düşüğünde

İŞSİZLİK ORANINDA SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu, "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2022'ye kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.

2022'de işsizlik oranı yüzde 10,4, işsiz sayısı ise 3 milyon 582 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı 2013'te yüzde 8,9 seviyesindeydi. Böylece işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.

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SON DAKİKA: İşsizlik son 10 yılın en düşüğünde

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2023'te bir önceki yıla göre 2 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişiye, istihdam oranı da 0,8 puan artışla yüzde 48,3'e çıktı. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,3 olarak belirlendi.

SON DAKİKA: İşsizlik son 10 yılın en düşüğünde

Geçen yıl 4 milyon 695 bin kişi tarım, 6 milyon 711 bin kişi sanayi, 1 milyon 997 bin kişi inşaat, 18 milyon 230 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 171 bin azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 21,2'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında hizmet sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı.

SON DAKİKA: İşsizlik son 10 yılın en düşüğünde

İş gücü, geçen yıl bir önceki yıla göre 562 bin artışla 34 milyon 896 bin kişi, iş gücüne katılım oranı 0,2 puan artarak yüzde 53,3 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,8 olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak yüzde 22,8'e çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

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