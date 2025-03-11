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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak! 61 kurum açıkladı: İşte kamu ilanları...
Giriş Tarihi: 11.03.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 12:02

SON DAKİKA: Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak! 61 kurum açıkladı: İşte kamu ilanları...

Son dakika haberleri...Kamuda memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak. 61 kamu kurumu tarafından açıklanan kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 61 kamu kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere 10.774 personel alımı yapacak. Ticaret Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, YÖK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve çok sayıda belediyelerin yer aldığı kurumlar personel alımı yapacak. Peki personel alımı hangi kadrolarda gerçekleşecek? KPSS şartı var mı? Personel alımı için başvuru tarihleri ne? İşte kamu personel alımı için merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA: Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak! 61 kurum açıkladı: İşte kamu ilanları...

Son dakika haberleri...Memur olmak isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği ilanlar peş peşe geldi. 61 kamu kurumu 10.774 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte detaylarda belli oldu. Buna göre kamu kurumları bünyesine memur, zabıta memuru, destek personeli, ifaiye eri, hemşire, sağlık personeli, uzman yardımcısı gibi çok sayıda kadroda personel alımı gerçekleştirecek. İşte merak edilen o ilanlar...

SON DAKİKA: Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak! 61 kurum açıkladı: İşte kamu ilanları...

Personel alımı ilanları:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.

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SON DAKİKA: Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak! 61 kurum açıkladı: İşte kamu ilanları...

ŞENPAZAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Şenpazar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alacak.

Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak! 61 kurum açıkladı: İşte kamu ilanları...

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 30 ZABITA MEMUR ALACAK

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 zabıta memuru alacak.

Başvurular 21 Nisan tarihinde başlayacak 2 Mayıs tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak! 61 kurum açıkladı: İşte kamu ilanları...

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 1 İÇ DENETÇİ ALACAK

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 iç denetçi alacak.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.