SON DAKİKA: Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak! 61 kurum açıkladı: İşte kamu ilanları...

Son dakika haberleri...Memur olmak isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği ilanlar peş peşe geldi. 61 kamu kurumu 10.774 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte detaylarda belli oldu. Buna göre kamu kurumları bünyesine memur, zabıta memuru, destek personeli, ifaiye eri, hemşire, sağlık personeli, uzman yardımcısı gibi çok sayıda kadroda personel alımı gerçekleştirecek. İşte merak edilen o ilanlar...