Giriş Tarihi: 11.03.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
12:02
SON DAKİKA: Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak! 61 kurum açıkladı: İşte kamu ilanları...
Son dakika haberleri...Kamuda memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 10.774 personel alımı yapılacak. 61 kamu kurumu tarafından açıklanan kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 61 kamu kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere 10.774 personel alımı yapacak. Ticaret Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, YÖK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve çok sayıda belediyelerin yer aldığı kurumlar personel alımı yapacak. Peki personel alımı hangi kadrolarda gerçekleşecek? KPSS şartı var mı? Personel alımı için başvuru tarihleri ne? İşte kamu personel alımı için merak edilen tüm detaylar...