SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde uygun fiyata arsa satışı yapacak! Konumları listelendi! %25 peşin + 24 ay vade imkanı...

Satışa sunulan muhtelif arsaların müzayede tarihleri şu şekilde olacak:
• Samsun için 23 Şubat 2024 Cuma günü
• Malatya için 26 Şubat 2024 Pazartesi günü
• Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Denizli, Konya için 27 Şubat 2024 Salı günü
• İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir için 28 Şubat 2024 Çarşamba günü
• Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat için 29 Şubat 2024 Perşembe günü
• Kırklareli ve Van için 1 Mart 2024 Cuma günü
Tüm müzayedeler saat 10:30'da gerçekleşecek.