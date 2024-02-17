SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde uygun fiyata arsa satışı yapacak! Konumları listelendi! %25 peşin + 24 ay vade imkanı...

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI 50 İL İÇİN BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde yüzde 25 peşin 24 ay vade ile 314'ü Samsun'da, 276'sı Malatya'da, 1069'u İstanbul, Ankara ve İzmir'in de dahil olduğu 48 ilde olmak üzere toplamda 1659 muhtelif arsayı açık artırma usülüyle satışa sundu. Samsun'da satılacak muhtelif arsalar için 23 Şubat, Malatya'da satılacak muhtelif arsalar için 26 Şubat, diğer 48 ilde satılacak muhtelif arsalar için de 27-28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde saat 10:30'da müzayede düzenlenecek.