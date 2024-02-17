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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde uygun fiyata arsa satışı yapacak! Konumları listelendi! %25 peşin + 24 ay vade imkanı...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 09:49

SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde uygun fiyata arsa satışı yapacak! Konumları listelendi! %25 peşin + 24 ay vade imkanı...

Son dakika haberi…Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde 1659 arsayı satışa sundu. 314'ü Samsun'da, 276'sı Malatya'da, 1069'u İstanbul, Ankara ve İzmir'in de dahil olduğu 48 ilde satışa sunulmuş olan arsalar için peşin ödeme yapan alıcılar yüzde 20 indirim imkanından faydalanacak. Peki arsalar için son başvuru tarihi nedir? Arsaların lokasyonları neresi? Tek tek listelendi.

SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde uygun fiyata arsa satışı yapacak! Konumları listelendi! %25 peşin + 24 ay vade imkanı...

Son dakika haberleri…Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde 1659 arsayı satışa sundu. Başkanlık 23-26-27-28-29 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak arsaları almak isteyen alıcıların, arsaları yüzde 25 peşinat 24 ay vade ile alabileceklerini belirtti.

SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde uygun fiyata arsa satışı yapacak! Konumları listelendi! %25 peşin + 24 ay vade imkanı...

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI 50 İL İÇİN BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde yüzde 25 peşin 24 ay vade ile 314'ü Samsun'da, 276'sı Malatya'da, 1069'u İstanbul, Ankara ve İzmir'in de dahil olduğu 48 ilde olmak üzere toplamda 1659 muhtelif arsayı açık artırma usülüyle satışa sundu. Samsun'da satılacak muhtelif arsalar için 23 Şubat, Malatya'da satılacak muhtelif arsalar için 26 Şubat, diğer 48 ilde satılacak muhtelif arsalar için de 27-28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde saat 10:30'da müzayede düzenlenecek.

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SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde uygun fiyata arsa satışı yapacak! Konumları listelendi! %25 peşin + 24 ay vade imkanı...

Satışa sunulan muhtelif arsaların müzayede tarihleri şu şekilde olacak:

Samsun için 23 Şubat 2024 Cuma günü

Malatya için 26 Şubat 2024 Pazartesi günü

Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Denizli, Konya için 27 Şubat 2024 Salı günü

İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir için 28 Şubat 2024 Çarşamba günü

• Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat için 29 Şubat 2024 Perşembe günü

• Kırklareli ve Van için 1 Mart 2024 Cuma günü

Tüm müzayedeler saat 10:30'da gerçekleşecek.

SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde uygun fiyata arsa satışı yapacak! Konumları listelendi! %25 peşin + 24 ay vade imkanı...

ARSA SATIŞLARI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Alıcılar arsalara yüzde 25'i peşin, 24 ay vadeyle sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Açık artırma, 23 Şubat saat 10.30'da Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Arsalar için www.emlakmuzayede.com.tr üzerinde de teklif verilebilecek.

SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde uygun fiyata arsa satışı yapacak! Konumları listelendi! %25 peşin + 24 ay vade imkanı...

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Arsaları almak isteyen alıcılar, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Samsun, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Denizli, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Kırklareli ve Van illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

Arsa açık artırmalarına ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ aracılığıyla yürütülecek. Öte yandan ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilinecek

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