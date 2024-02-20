SON DAKİKA: Mesai saatleri kısalıyor: Tatil uzuyor! 4 gün iş 3 gün izin

Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
13:33
Son dakika haberi: Bütün dünyada mesai saatleri için düzenleme tartışılıyor. Birçok ülkede uygulama pilot olarak başlatıldı. Türkiye'de bu noktada 45 olan haftalık çalışma saatini 35 ya da 40 saate düşürme çalışması başlattı. Bu durumda haftalık tatil 3'e çıkabilecek. Peki bu sürelerin azalması verimi ve üretimi nasıl etkileyecek? Kimler yararlanabilecek? Ücretler ve tazminatlar değişecek mi? Uzaktan ve esnek çalışma ne zaman gelecek?