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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Mesai saatleri kısalıyor: Tatil uzuyor! 4 gün iş 3 gün izin
Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 13:33

SON DAKİKA: Mesai saatleri kısalıyor: Tatil uzuyor! 4 gün iş 3 gün izin

Son dakika haberi: Bütün dünyada mesai saatleri için düzenleme tartışılıyor. Birçok ülkede uygulama pilot olarak başlatıldı. Türkiye'de bu noktada 45 olan haftalık çalışma saatini 35 ya da 40 saate düşürme çalışması başlattı. Bu durumda haftalık tatil 3'e çıkabilecek. Peki bu sürelerin azalması verimi ve üretimi nasıl etkileyecek? Kimler yararlanabilecek? Ücretler ve tazminatlar değişecek mi? Uzaktan ve esnek çalışma ne zaman gelecek?

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Mesai saatleri kısalıyor: Tatil uzuyor! 4 gün iş 3 gün izin

Son dakika haberleri: Mesai saatleri kısalıyor. Dünyada birçok ülkenin pilot uygulamasını başlattığı düzenlemede Türkiye'nin gündemine girdi. Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni çalışma modelleri ile daha verimli ve istihdam artırıcı yöntemler planlandı.

SON DAKİKA: Mesai saatleri kısalıyor: Tatil uzuyor! 4 gün iş 3 gün izin

ORTA VADELİ PLAN'DA VERİMLİ MESAİ SAATLERİ PLANLANDI

Son dönemde bütün dünyada çalışma saatlerinin kısaltılması ile ilgili tartışmalar ve bu konuda pilot denemeler devam ediyor. Türkiye de son dönemde hem yeni çalışma modelleri hem de mesai saatleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni çalışma modelleri ile daha verimli ve istihdam artırıcı yöntemler planlandı.

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SON DAKİKA: Mesai saatleri kısalıyor: Tatil uzuyor! 4 gün iş 3 gün izin

Uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısa süreli çalışma gibi modeller önümüzdeki dönemde hayatımızda daha çok yer alacak. Bu arada haftalık 45 saat olan yasal çalışma sürelerinin de düşürülmesi söz konusu. Burada da haftalık 35 ya da 40 saat gibi alternatifler üzerinde duruluyor.

SON DAKİKA: Mesai saatleri kısalıyor: Tatil uzuyor! 4 gün iş 3 gün izin

MEVCUT DURUM

*1936 tarihli İş Yasası
günde 8, haftada 48 saat
*2003 tarihli İş Yasası günde 7,5 haftada 45 saat.
*Basın iş yasası günde 8 haftada 48 saat
*Yılda en fazla mesai 270 saat

SON DAKİKA: Mesai saatleri kısalıyor: Tatil uzuyor! 4 gün iş 3 gün izin

GÜNDE 6 SAAT MESAİ YETECEK Mİ?

Türkiye'de düşünülen bu model ile 35 saatlik haftada çalışma yapıldığında eğer 6 gün çalışılırsa günde 6 saatlik yasal çalışma yapılacak. Eğer 5 günlük çalışma olursa bu kez 7 saate çıkacak. 40 saat uygulandığında ise 6 günlük çalışmada günlük 6.5 saat 5 günlük çalışmada ise günlük 8 saatlik çalışma ortaya çıkacak.

*Haftalık süre 35-40 saat olarak planlanıyor
*Günlük çalışma 6 günde 6-6,5 saat
*Günlük çalışma 5 günde 7-8 saat

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