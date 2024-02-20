SON DAKİKA: Mesai saatleri kısalıyor: Tatil uzuyor! 4 gün iş 3 gün izin

ORTA VADELİ PLAN'DA VERİMLİ MESAİ SAATLERİ PLANLANDI

Son dönemde bütün dünyada çalışma saatlerinin kısaltılması ile ilgili tartışmalar ve bu konuda pilot denemeler devam ediyor. Türkiye de son dönemde hem yeni çalışma modelleri hem de mesai saatleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni çalışma modelleri ile daha verimli ve istihdam artırıcı yöntemler planlandı.