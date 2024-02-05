Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:47
SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Bakan Şimşek: Belirgin bir düşüş göreceğiz
Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,70 olurken, yıllık bazda yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayında aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı yükseldiğini belirterek, bu durumun ana eğilimi etkilemesini beklemediklerini aktardı. Tahmin patikalarına uyumlu olarak aylık bazda düşüşün şubat itibariyle görüleceğini kaydeden Şimşek, yıllık enflasyonda da yılın ikinci yarısında belirgin bir düşüş yaşanacağını kaydetti.