SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Bakan Şimşek: Belirgin bir düşüş göreceğiz

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.