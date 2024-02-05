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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Bakan Şimşek: Belirgin bir düşüş göreceğiz
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:47

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Bakan Şimşek: Belirgin bir düşüş göreceğiz

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,70 olurken, yıllık bazda yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayında aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı yükseldiğini belirterek, bu durumun ana eğilimi etkilemesini beklemediklerini aktardı. Tahmin patikalarına uyumlu olarak aylık bazda düşüşün şubat itibariyle görüleceğini kaydeden Şimşek, yıllık enflasyonda da yılın ikinci yarısında belirgin bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Bakan Şimşek: Belirgin bir düşüş göreceğiz

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabından rakamları değerlendirdi.

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Bakan Şimşek: Belirgin bir düşüş göreceğiz

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ocak'ta aylık bazda yüzde 6,70, yıllık bazda ise yüzde 64,86 olarak gerçekleşti.

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SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Bakan Şimşek: Belirgin bir düşüş göreceğiz

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayında aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı yükseldiğini belirterek, bu durumun ana eğilimi etkilemesini beklemediklerini aktardı. Tahmin patikalarına uyumlu olarak aylık bazda düşüşün şubat itibariyle görüleceğini kaydeden Şimşek, yıllık enflasyonda da yılın ikinci yarısında belirgin bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Bakan Şimşek: Belirgin bir düşüş göreceğiz

OCAK AYI ENFLASYON ORANI AYLIK BAZDA YÜZDE 6,70 OLDU

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Bakan Şimşek: Belirgin bir düşüş göreceğiz

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

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