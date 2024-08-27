Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
09:33
İkinci el araç satımı yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı son dakika duyurdu: Yeni dönem başlıyor
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yeni kurallar getirdi. Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında güvenli ödeme sisteminin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirildi.