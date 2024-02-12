Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:27
SON DAKİKA: İstihdam rekoru! İşsizlik tek hanede kaldı! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı
Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik aralıkta yüzde 8,8 gelerek tek hanede kaldı. İş gücü rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayında istihdamın 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.