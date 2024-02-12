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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İstihdam rekoru! İşsizlik tek hanede kaldı! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:27

SON DAKİKA: İstihdam rekoru! İşsizlik tek hanede kaldı! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik aralıkta yüzde 8,8 gelerek tek hanede kaldı. İş gücü rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayında istihdamın 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

SON DAKİKA: İstihdam rekoru! İşsizlik tek hanede kaldı! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA: İstihdam rekoru! İşsizlik tek hanede kaldı! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

İŞSİZLİK ARALIKTA YÜZDE 8,8 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini duyurdu. Buna göre işsizlik aralıkta yüzde 8,8 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi.

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SON DAKİKA: İstihdam rekoru! İşsizlik tek hanede kaldı! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

İSTİHDAMDA REKOR KIRILDI

İş gücü rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayında istihdamın 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Cevdet Yılmaz resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiş, Aralık ayı istihdamımız 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Programda öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir.

Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz"

SON DAKİKA: İstihdam rekoru! İşsizlik tek hanede kaldı! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

İSTİHDAM ORANI %48,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %48,8 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: İstihdam rekoru! İşsizlik tek hanede kaldı! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %36,3 oldu.

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