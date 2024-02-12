SON DAKİKA: İstihdam rekoru! İşsizlik tek hanede kaldı! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

İŞSİZLİK ARALIKTA YÜZDE 8,8 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini duyurdu. Buna göre işsizlik aralıkta yüzde 8,8 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi.