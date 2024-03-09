Süreler kısalıyor ulaşım kolaylaşıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çanakkale’ye hizmet sınır tanımıyor

ÇANAKKALE'YE 163 MİLYAR TL ULAŞTIRMA YATIRIMI

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 163 milyar 159 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 435 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 652 kilometreye çıkardık. 319 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 2 bin 292 metre uzunluğunda 60 köprüsü vardı, bunu 23 bin 935 metre uzunluğunda 186 köprüye yükselttik. Çanakkale'de hiç tünel yoktu. 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik" dedi. Uraloğlu, özellikle 2022 yılında açılışları gerçekleştirilen Assos ve Troya Tünelleri'nin, Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik karayolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olduğunu da altını çizdi. İki tünel ile Assos ve Troya Tünelleri ile onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları'nı sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, ulaşım süresini de 50 dakikadan 5 dakikaya indirdikleri anımsattı.