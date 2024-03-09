Giriş Tarihi: 09.03.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
16:53
Süreler kısalıyor ulaşım kolaylaşıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çanakkale'ye hizmet sınır tanımıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayramiç-Etili Çevre Yolları ile ağır taşıt trafiğini şehir dışına aldıklarını belirterek, "Seyahat süresini de 24 dakika kısalttık. Proje ile yıllık toplam 52,1 milyon lira da tasarruf sağlanacak. Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Çanakkaleliler yıllık 87 milyon lira tasarruf edecek" dedi. Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 163 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Uraloğlu, "İnşallah Çanakkale'yi daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir şehir haline getireceğiz" dedi.