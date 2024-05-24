Tarlada buldu! Açık artırma ile satışa çıkardı: Belgeli göktaşı...

Muhammed Özkan, "2022 yılının 4'üncü ayında arkadaşlarla birlikte Ergani ilçesine pikniğe gittik. Orada boş arsada arkadaşlarla dolaşırken küçük bir göçük gördük. Merak edip baktığımızda bir sıcaklık hissettik. O sıcaklık taştan geliyordu. Elimizi taşa attığımızda tutamadık. Taşın farklı bir taş olduğunu düşünerek bir bez getirip ona sardık. Daha sonra arabaya götürüp şehre getirdik, göktaşının nasıl bir şey olduğunun araştırmasını yaptık. Göktaşının birkaç numunesini Kocaeli'de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdik. Orada elimizdeki taşın göktaşı olduğu ortaya çıktı. Elimizde zaten raporu var. 2 yıl boyunca göktaşını elimizde tuttuk, kimseye söylemedik" dedi.