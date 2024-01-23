TOKİ Elazığ’da riskli yapı stokunu ortadan kaldırdı! Vatandaş memnun...

ELAZIĞ'IN RİSKLİ YAPI STOKU TOKİ KONUTLARIYLA ORTADAN KALDIRILDI

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ'da 37 ve Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda tüm imkanlarını seferber eden devlet, depremzedelerin yaralarını sardı.

24 Ocak depremi ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 19 bin binanın ağır hasar gördüğü kentte, ilk etapta vatandaşların çadır, battaniye, ısınma ve gıda gibi acil ihtiyaçları karşılandı, ardından konteyner, eşya, kira ve taşınma yardımı ile kırsalda yaşayan depremzedeler için küçükbaş ve büyükbaş hayvan, hayvanlar için yem, hayvan barınak çadırları gibi birçok kalemde ayni ve nakdi yardımlar yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde depremin kentte bıraktığı izleri silmek için binlerce ağır hasarlı binanın yıkımını gerçekleştiren devlet, TOKİ eliyle afet, kentsel dönüşüm ve sosyal konut kapsamında kent merkezi, ilçelerde ve kırsalda yaklaşık 25 bin konut inşa ederek hak sahiplerine teslim etti.