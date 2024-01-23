TOKİ Elazığ’da riskli yapı stokunu ortadan kaldırdı! Vatandaş memnun...

"SAĞLAM ZEMİNDE GÜVENLİ YAPI STOKUNUN İNŞA EDİLDİĞİ MAHALLELER OLDU"
Toraman, depreme dayanıksız yüzlerce yapının yıkılarak yerine yapılan modern konutlarla çehresi değişen Elazığ'da depremin izlerinin silindiğini vurguladı.
Kentin farklı noktalarında sağlam zemin üzerine yapılan konutlarla yeni yerleşim alanlarının oluşturulduğunu aktaran Toraman, şöyle devam etti:
"2020 depreminden sonra rezerv alanlarda bütün alt yapıları, yolları, parkları, okulları, sağlık tesisleri, camileri, dükkanları, park ve bahçeleriyle mahalleler oluşturuldu. Vatandaşlarımız teslim aldıkları evlerinde hayatlarına devam ediyor, bundan sonra meydana gelecek depremlere karşı güven içerisinde evlerinde oturuyorlar. Buralar sağlam zeminde güvenli yapı stokunun inşa edildiği mahalleler oldu. 6 Şubat depremlerinde de bu bölgelerin seçiminin ne kadar doğru ve isabetli olduğunu 6 Şubat depremini yaşayarak gördük, hamdolsun bu konutlarımızda en ufak bir hasar ve sıkıntı meydana gelmedi."
Toraman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden minimum düzeyde etkilenen Elazığ'da, depremin ardından yapılan incelemeler sonucu riskli bulunduğu için yıkılan konutların yerine yapımına başlanan yaklaşık 3 bin deprem konutundan 2 bin 255'inin tamamlandığını ve en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.