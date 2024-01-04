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Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:21

TPAO'dan petrol kararı geldi! 3 saha daha...

TPAO, Diyarbakır'daki sahalara ilişkin yeni karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre şehirdeki 3 saha kamulaştırılacak.

AA
TPAO’dan petrol kararı geldi! 3 saha daha...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'daki 3 sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

TPAO’dan petrol kararı geldi! 3 saha daha...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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TPAO’dan petrol kararı geldi! 3 saha daha...

3 SAHADA KUYULARIN KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır'daki 3 sahada kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

TPAO’dan petrol kararı geldi! 3 saha daha...

Bu kapsamda, ikisi TPAO'ya ait, biri TPAO ile N.V. Turkse Perenco şirketinin müştereken sahip olduğu sahalar kamulaştırılacak.

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