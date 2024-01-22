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Haberler Fotohaber TPAO'dan petrol kararı! Siirt'te...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 11:44

TPAO'dan petrol kararı! Siirt'te...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan petrol sahalarına ilişkin karar geldi. TPAO, Diyarbakır ve Siirt'te bulunan iki sahada kamulaştırma kararı aldı.

İHA
TPAO’dan petrol kararı! Siirt’te...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt ve Diyarbakır'daki iki sahasında kamulaştırma kararı alındı.

TPAO’dan petrol kararı! Siirt’te...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TPAO’dan petrol kararı! Siirt’te...

TPAO'DAN KAMULAŞTIRMA KARARI

Karara göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır Sur İlçesindeki bir saha ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir saha da kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

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