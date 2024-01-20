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Haberler Fotohaber TPAO'nın 2 sahası için yeni karar
Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:51

TPAO'nın 2 sahası için yeni karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt ve Diyarbakır'daki 2 sahasında kamulaştırma kararı alındı.

TPAO’nın 2 sahası için yeni karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt ve Diyarbakır'daki 2 sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

TPAO’nın 2 sahası için yeni karar

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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TPAO’nın 2 sahası için yeni karar

TPAO'NIN 2 SAHASI İÇİN KAMULAŞTIMA KARARI

TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır Sur İlçesindeki 1 saha ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 1 saha da kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

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