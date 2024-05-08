TÜİK açıkladı! İşte nisan ayında en fazla getiri sağlayan yatırım aracı: Yüzde 3,59 ile...

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,6 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 23,85, avro yüzde 5,04 ve dolar yüzde 7,4 oranlarında yatırımcısına sağladığı reel getiri ile dikkati çekti. Mevduat faizi (brüt) yüzde 26,71 ve DİBS yüzde 44,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yatırımcısına yüzde 13,54 getiri sağlarken, dolar yüzde 1,54, avro yüzde 3,7, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,81 ve DİBS yüzde 49,41 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.