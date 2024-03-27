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Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:17

TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti! Yüzde 21,4 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, yaşlı nüfusuna ilişkin istatistikleri açıkladı. Ülke nüfusunun yaş yapısı değişiklik gösterdi. Son 5 yıl içerisinde 65 ve üstü yaştaki nüfus yüzde 21,4 oranında artış gösterdi.

AA
TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti! Yüzde 21,4 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin yaşlı nüfus oranını açıkladı. "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçları dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti! Yüzde 21,4 oranında arttı

TÜİK AÇIKLADI!

TÜİK'in açıklamasına göre, 2018'de 7 milyon 186 bin 204 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018'de yüzde 8,8 iken, 2023'te yüzde 10,2'ye çıktı.

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TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti! Yüzde 21,4 oranında arttı

Yaşlı nüfusun 2023'te yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini kadınlar oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarında yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfus, yaş grubuna göre incelendiğinde, 2018'de bu kesimin yüzde 62,2'si 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,6'sı 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,2'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2023'te yüzde 64'ünün 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,1'inin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,9'unun 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı belirlendi.

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2023'te 6 bin 609 oldu.

TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti! Yüzde 21,4 oranında arttı

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hızla artış gösterdi.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmayla sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artmasıyla nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla.

TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti! Yüzde 21,4 oranında arttı

Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden olan ortanca yaş da 2018'de 32 iken 2023'te 34 oldu. Ortanca yaş 2023'te erkeklerde 33,2, kadınlarda 34,7 olarak hesaplandı.

Nüfus projeksiyonlarında ortanca yaşın 2030'da 35,6, 2040'ta 38,5, 2060'ta 42,3 ve 2080'de 45 olacağı tahmin edildi.

Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı 2018'de yüzde 12,9 iken 2023'te yüzde 15'e çıktı.

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