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Haberler Fotohaber Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli oldu! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:04

Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli oldu! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz edilmesi onaylanan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket halka arz edilecekken; hisse kodu, hisse fiyatı ve büyüklüğü izahname'de yer aldı. Bu noktada, Tureks Turunç Madencilik halka arz hangi bankalarda sorusu yanıt arıyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman?

Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli oldu! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. MARBL Bist kodlu halka arzın aracı kurumu Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi. Halka açıklığı %21,26 olarak belirlenirken, büyüklük 646.9 milyon TL olarak açıklandı. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda? İşte, konu hakkında detaylar

Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli oldu! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Tureks Turunç Madencilik halka arz başvuru sürecinin SPK'nın halkı arzı onayladığı tarih dikkate alındığında 2-3 Kasım tarihlerinde halka arz olacak.

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Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli oldu! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ OLUYOR!

Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç'un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç'un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan'ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan'ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunulacak.

Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli oldu! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

Tureks Turunç halka arzına ilişkin diğer bilgiler şu şekilde:

Halka arz öncesi mevcutsermaye: 180.000.000 TL

Halka arz ile sermaye artırımı: 48.600.000 TL

Halka arz sonrası sermaye: 228.600.000 TL

Halka Arz ile satılacak pay adedi: 58.976.404 adet

Şirket sermaye artırımı: 48.600.000 adet

Ortak satışı: 10.376.404 adet

Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli oldu! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Tureks Turunç Madencilik halka arzında böylece toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.

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