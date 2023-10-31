Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli oldu! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz edilmesi onaylanan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket halka arz edilecekken; hisse kodu, hisse fiyatı ve büyüklüğü izahname'de yer aldı. Bu noktada, Tureks Turunç Madencilik halka arz hangi bankalarda sorusu yanıt arıyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman?