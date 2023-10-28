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Haberler Fotohaber Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? SPK onayladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 10:42

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? SPK onayladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz edilmesi onaylanan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihleri bekleniyor. Tureks Turunç Madencilik halka arz hisse kodu ve hisse fiyatı, büyüklüğü ve pay dağıtım şekli gündemdeki yerini koruyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda? Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? SPK onayladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz hisse fiyatı, kodu ve talep toplama tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar son zamanlarda en çok borsayı tercih ediyorken, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. yakında halka arz edilecek. Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? SPK onayladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ EDİLİYOR!

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz edileceği bildirildi. Yakında talep toplama işlemlerinin başlaması beklenen halka arz, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak.

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Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? SPK onayladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Henüz tarihler belli olmadı.

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? SPK onayladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

10,97 TL'lik hisse fiyatına sahip halka arzın pay sayısı 58,976,404'tür.

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? SPK onayladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda?

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ, AÇIKLIĞI VE DAĞITIM ŞEKLİ

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz büyüklüğü 649. Milyon TL'dir. %21.26 halka arz açıklığına sahipken, pay dağıtım şekli eşittir.

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