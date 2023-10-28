Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? SPK onayladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz hisse fiyatı, kodu ve talep toplama tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar son zamanlarda en çok borsayı tercih ediyorken, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. yakında halka arz edilecek. Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?