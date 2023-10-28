Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? SPK onayladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz edilmesi onaylanan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihleri bekleniyor. Tureks Turunç Madencilik halka arz hisse kodu ve hisse fiyatı, büyüklüğü ve pay dağıtım şekli gündemdeki yerini koruyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda? Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?