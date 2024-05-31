Türkiye büyümenin lideri! OECD’de birinci, G20’de ikinci

Tahmini veya verisi açıklanan bazı ülkelerin 2024 yılı ilk çeyrekte yıllık bazda büyüme oranları şöyle:
|Ülkeler
|Değişim (yüzde)
|Türkiye
|5,7
|Hindistan
|7,8
|Rusya*
|5,4
|Çin
|5,3
|Endonezya
|5,11
|Malta
|4,6
|Hırvatistan
|3,9
|Güney Kore*
|3,4
|Litvanya*
|2,9
|ABD
|2,9
|Singapur
|2,7
|İspanya*
|2,4
|Meksika
|1,6
|Fransa*
|1,1
|İtalya
|0,7
|İsviçre
|0,6
|Avro Bölgesi*
|0,4
|Birleşik Krallık*
|0,2
|Almanya
|-0,2
|Japonya
|-0,2
|Hollanda*
|-0,7
|Suudi Arabistan*
|-1,8
|Estonya
|-2,4
* Tahmini büyüme oranları