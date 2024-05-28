Türkiye ekonomisine güven artıyor! Uluslararası kuruluştan Flaş yorum! "Bunun bir parçası olmak istiyoruz"

"TÜRKİYE ÇOK BAŞARILI"

Türkiye'nin hem çok güçlü uluslararası bankaları hem de yabancı şirketleri kendine çekmeyi başaran şaşırtıcı bir ülke olduğunu kaydeden Nuyens, yabancı bankalarla Türk bankaları arasında çok başarılı ortak girişimler olduğunu söyledi.

Nuyens, "Dolayısıyla Türkiye'nin çok başarılı olduğunu ve aslında uluslararası düzeyde ve özellikle Arap dünyasında işbirliklerini artırdığını düşünüyorum." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin kentin finans sektöründeki öneminin artması konusunda etkili olacağına işaret eden Nuyens, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok özel bir özelliği var, o da doğu ile batıyı birleştirebilen bir ülke olması. Ülkenin kuzeyinde ve güneyinde gelişmiş, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin bir araya geldiği pek çok ekonomi var. Bu özellikle Türkiye için önemli ve ülkenin ekonomisini güçlendireceğini düşünüyorum."