Türkiye ekonomisine güven artıyor! Uluslararası kuruluştan Flaş yorum! "Bunun bir parçası olmak istiyoruz"

"TÜRKİYE, HEM BİRLEŞİK KRALLIK'A HEM DE HEM DE AB'YE KARŞI GÜVENİLİR BİR ORTAK"
Nuyens, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu belirterek, "Çünkü Türkiye, genç bir nüfusa sahip. İşsizlik oranları düşük ve Türkiye'nin görünümü halen olumlu. Bence hepimiz Türkiye'ye yatırım yapmaya devam etmeyi ve daha fazla işbirliği yapmayı düşünmeliyiz." görüşünü aktardı.
Türkiye'nin Arap dünyası tarafından yakından takip edildiğini dile getiren Nuyens, şöyle devam etti:
"Türkiye'de iyi işler yaptığınızda Arap ülkeleriyle işbirliği yapma şansınızı da artırabiliyorsunuz. Elbette halen çok fazla belirsizlik sürüyor ancak ekonomi güven kazanıyor ve bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl boyunca kendimize güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum."
Nuyens, dünyada bankacılık sektörünün ekonomiler için güçlü bir dayanak olan büyümeye odaklanmaktan ziyade, sürdürülebilirliğe odaklanmaya doğru büyük bir değişimin eşiğinde olduğuna dikkati çekti.