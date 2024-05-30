Giriş Tarihi: 30.05.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
17:28
Türkiye gri listeden çıkıyor! Geri sayım başladı: Yabancı girişi hızlanacak
Türkiye'nin gri listeden çıkması için kriterleri büyük ölçüde tamamladığını belirten Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Haziran ayındaki toplantısında buna yönelik bir açıklama yapması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin gri listeden çıkarılması için biz dizi reformları devreye sokmuş, Bakan Şimşek ise geçen hafta Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya kararlı olduğunu söylemişti.