Türkiye gri listeden çıkıyor! Geri sayım başladı: Yabancı girişi hızlanacak

Türkiye, ilk olarak Ekim 2021'de FATF'ın artan denetim altındaki yetki bölgeleri listesine eklenmişti. Uluslararası Para Fonu'nun 2021'deki bir raporuna göre, bu durum ülkeye sermaye girişlerinde önemli bir azalmaya yol açtı. Türkiye şu anda Güney Afrika ile gri listede yer alan iki G-20 ülkesinden biri. Bir diğer büyük bölgesel ekonomi olan Birleşik Arap Emirlikleri ise Şubat ayında listeden çıkarıldı.