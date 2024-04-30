Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
16:14
Türkiye lider ülke oldu! Dünya Bankası'ndan övgü dolu sözler! 3 yıl içerisinde 18 milyar dolar...
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarda Türkiye'nin öncü olduğunu, bu alandaki girişimlerin enerji güvenliğine de katkı sağlayacağını vurgulayarak, Dünya Bankasının gelecek 3 yıl içerisinde bu alanda Türkiye'nin faaliyetleri için 18 milyar dolarlık bir paket duyurduğunu aktararak bunun 12 milyar dolarının, özel sektörün desteklenmesi için ayrıldığını belirtti.