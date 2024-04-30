Türkiye lider ülke oldu! Dünya Bankası’ndan övgü dolu sözler! 3 yıl içerisinde 18 milyar dolar...

"ENERJİ GÜVENLİĞİNE VE ÜLKEDE YÜKSEK VERİMLİLİĞE KATKI SAĞLAYACAK"

12. Ulusal Kalkınma Planı'na ve iklim değişikliğinin buradaki rolüne ilişkin de Lopez, bu alanda kaydedilen ilerlemenin, Türkiye'nin bu alandaki faaliyetlerden anlaşılabileceğini söyledi.

Lopez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji girişimlerine işaret ederek bu girişim planlarının çok olumlu olduğunu, bu sayede iklim değişikliğinin çözümüne katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Ayrıca Lopez, bu planların enerji güvenliğine ve ülkede yüksek verimliliğe de katkı sağlayacağını kaydetti.