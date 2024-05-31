Türkiye pozitif ayrıştı! G20’de öne çıktı

ZİRVEDE ABD YER ALDI, TÜRKİYE EN AZ KAMU BORCU OLAN ÜLKELER ARASINDA

Dünyanın en büyük ekonomilerinin oluşturduğu G20 ülkeleri arasında 34,7 trilyon dolarla ABD borçlulukta zirvede yer aldı. Çin sıralamada 14,5 trilyon dolarla ikinci olurken Japonya 13,5 trilyon dolarla üçüncü basamakta yer aldı. Sıralamada İngiltere 3,8 trilyon dolar, Fransa 3,7 trilyon dolar, İtalya 3,6 trilyon dolar, Hindistan 3,3 trilyon dolar, Almanya 2,9 trilyon dolar, Kanada 2,3 trilyon dolar, Brezilya 2,1 trilyon dolar, Avustralya 1,2 trilyon dolar, Güney Kore 1,06 trilyon dolar, Meksika 979 milyar dolar, Endonezya 631 milyar dolar, Arjantin 609 milyar dolar, Türkiye 499,9 milyar dolar, Rusya 427 milyar dolar, Suudi Arabistan 362 milyar dolar, Güney Afrika 270 milyar dolar olarak sıralandı.