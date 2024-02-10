Yeni müjdeleri Başkan Erdoğan verecek! ’Enerjinin başkenti’nde heyecanlandıran açıklamalar.. Bakan Bayraktar: Büyük bir yatırım devam ediyor

"YAPILMAZ DENİLEN ŞEYLERİ YAPTIK"

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Ömer Selim Alan da tarihi bir mitinge birlikte şahitlik ettiklerini belirtti.

Alan, kente kazandırdıkları projelerden bahsederek, "Yapılmaz denilen şeyleri yaptık. Daha fazlasını istiyoruz. Zonguldak uzun yıllar hizmete aç kaldı. Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde, onun talimatıyla hükümetimizin gücünü, iktidarımızın gücünü Zonguldak'a taşıdık. 2024 seçiminden rekor oyla çıkmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ise merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin uyumlu ve sürekli temas halinde çalışmasının kent adına önemli kazançlar getireceğini kaydetti.

Değişen, gelişen, gençleşen Zonguldak'ın, daha ileri gitmesi için hizmetlerin kesintiye uğramaması ve hızla devam etmesi gerektiğine işaret eden Çağlayan, "Her şey memleket için diyerek sizlerden desteğinizi rica ediyorum. Sevgili Zonguldaklılar, Zonguldak insanının gözü karadır ama gözü kapalı değildir. İşi yapanı, hizmet edeni görür ve takdir eder." dedi.

Muhalefet partilerine gönül verenlere seslenen Çağlayan, "Gelin bir olalım, şehrimize sahip çıkalım. Yarım kalmayalım, tamamlanmasına vesile olalım. İki asır önce sahilinde sadece tahta iskelesi bulunan bir koydan bugünkü Zonguldak'a uzanan süreçte kömürün nasıl önemli bir role sahip olduğunu en iyi bu şehrin insanları bilir." şeklinde konuştu.

Çağlayan, deprem bölgesine ailesini ve yakınlarını hiç düşünmeden geride bırakarak destek için giden madencilere teşekkür ederek, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlere ve maden şehitlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diledi.